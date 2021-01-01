افتتاح أول فروع أكاديمية آبل للمطورات في الشرق الأوسط في الرياض

افتتحت شركة آبل أول فروع أكاديمية آبل للمطورين في الشرق الأوسط، التي تستهدف النساء الراغبات بتعلمة البرمجة في المنطقة، وذلك في العاصمة السعودية الرياض. وتأتي الأكاديمية بين الشركة والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، الذي تمثله أكاديمية طويق، وجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، وهي أكبر جامعة للنساء في العالم، وبدعم من وزارة الاستثمار.
وستكرس الأكاديمية جهودها لإعداد المبرمجات والمطورات من خلال تأسيسهم للعمل في اقتصاد التطبيقات وبناء حياة مهنية في هذا المجال، وكذلك دعم جهود المملكة في مجال تمكين النساء والإصلاحات الاجتماعية الواسعة المتواصلة في ظل رؤية 2030.
بالإضافة إلى أساسيات البرمجة، ستتعلم الطالبات ورائدات الأعمال التصميم والتسويق وإدارة المشاريع وريادة الأعمال وغير ذلك المزيد مع مرشدين مدربين تمثل النساء نسبة 70% منهم. وتأتي الطالبات من جميع أنحاء المملكة وخارجها وتتراوح أعمارهن بين 20 عامًا و35 عامًا من خلفيات مختلفة بداية من تقنية المعلومات والمجال المالي والفنون وصولاً إلى القانون والطب.
وقالت سوزان بريسكوت، نائبة رئيس شركة آبل لقسم التعليم والتسويق المؤسسي، حول ذلك: “نحن متحمسون للترحيب بأول دفعة من النساء في مقر أكاديمية آبل للمطورين في جامعة نورة بنت عبد الرحمن. تمنح منظومة App Store الفرصة لأي فتاة لديها فكرة لكي تقوم بتصميم وبناء تطبيقات جديدة مذهلة يمكنها تغيير العالم. ونحن ملتزمون في الشركة بضمان أن يحصل الجميع على الأدوات والموارد اللازمة للازدهار في اقتصاد التطبيقات وليكونوا جزءًا من هذا التحول. ومن خلال قوة التكنولوجيا والابتكار، نحن فخورون بالمساعدة في إعداد هؤلاء القائدات لفرص جديدة في الحياة المهنية وريادة الأعمال”.
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