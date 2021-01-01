سناب تتمكن من تحقيق الأرباح بعد 5 سنوات من طرح أسهمها في البورصة

تمكنت شركة سناب من تحقيق أرباح لأول مرة منذ طرح أسهمها في البورصة قبل 5 سنوات، حيث حققت 23 مليون دولار أمريكي في الربع الأخير.
كانت الشركة تعاني للحصول على أرباح على مدار السنوات الماضية، وحتى عندما كانت تحقق إيرادات عالية تجد نفسها أمام مصروفات تشغيلية عالية، ما حرمها من تحقيق الأرباح لفترة طويلة.
وتمكنت الشركة من جني 4.1 مليار دولار أمريكي خلال الربع الأخير كان منها 23 مليون دولار فقط أرباح، وهو مبلغ ضئيل جدًا مقارنة مع الإيرادات أو أرباح الشركات المنافسة الأخرى لكنه يبقى نقطة تحول في مسيرة الشركة.
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