سناب تتمكن من تحقيق الأرباح بعد 5 سنوات من طرح أسهمها في البورصة

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صورة الخبر: سناب شات
سناب شات

تمكنت شركة سناب من تحقيق أرباح لأول مرة منذ طرح أسهمها في البورصة قبل 5 سنوات، حيث حققت 23 مليون دولار أمريكي في الربع الأخير.

كانت الشركة تعاني للحصول على أرباح على مدار السنوات الماضية، وحتى عندما كانت تحقق إيرادات عالية تجد نفسها أمام مصروفات تشغيلية عالية، ما حرمها من تحقيق الأرباح لفترة طويلة.

وتمكنت الشركة من جني 4.1 مليار دولار أمريكي خلال الربع الأخير كان منها 23 مليون دولار فقط أرباح، وهو مبلغ ضئيل جدًا مقارنة مع الإيرادات أو أرباح الشركات المنافسة الأخرى لكنه يبقى نقطة تحول في مسيرة الشركة.

وجاءت هذه الأرقام بفضل نمو عدد المستخدمين النشطين يوميًا على تطبيق سناب شات ليصل 319 مليون مستخدم، بزيادة 13 مليون عن الربع السابق، كما يمثل هذا الرقم نموًا بنسبة 20% مقارنة مع ما حققته الشركة نهاية العام السابق.

وساهم تحقيق الشركة للأرباح لأول مرة مع نهاية الربع الرابع إلى ارتفاع قيمة أسهمها بنسبة 62% في الساعات الماضية.

المصدر: عالم التقنيه

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