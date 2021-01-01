الإعلان عن موعد إطلاق أول دفعة من أقمار OneWeb لهذا العام

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صورة الخبر: أقمار OneWeb
أقمار OneWeb

أعلنت شركة Arianespace أنها ستطلق دفعة من أقمار OneWeb إلى الفضاء قريبا.

وقال بيان صادر عن الشركة "في الـ 10 من فبراير الجاري من المقرر أن تطلق دفعة مكونة من 34 قمرا من أقمار OneWeb إلى الفضاء، الأقمار سترسل إلى مدارات الأرض باستخدام صاروخ روسي من نوع Soyuz-ST-B".

وأضاف البيان "سينطلق الصاروخ مع الأقمار من قاعدة كورو في غوايانا الفرنسية في اليوم المذكور بتمام الساعة 15:09 بالتوقيت المحلي (21:09 بتوقيت موسكو)، وعملية الإطلاق هذه ستكون أول عملية تنفذها Arianespace هذا العام".

وأوضح البيان أن المرحلة العليا للصاروخ من المفترض أن توصل الأقمار إلى مدار يرتفع 450 كلم عن الأرض، وأن عملية نشر الأقمار في المدار ستتم على 9 مراحل، وستستغرق 3 ساعات و33 دقيقة تقريبا، ومع الدفعة الجديدة سيصل عدد أقمار OneWeb الموجودة في الفضاء إلى 428 قمرا.

وتخطط شركة OneWeb لإطلاق منظومة من الأقمار الصناعية الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى الفضاء لتؤمن لمعظم مناطق الأرض شبكة إنترنت سريعة الأداء، وجرى إرسال أول 6 أقمار من هذه المنظومة إلى مدارات الأرض في 28 فبراير 2019 باستخدام صاروخ "سويوز" روسي أطلق من قاعدة كورو الفضائية.

المصدر: روسيا اليوم

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