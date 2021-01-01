الإعلان عن موعد إطلاق أول دفعة من أقمار OneWeb لهذا العام

أعلنت شركة Arianespace أنها ستطلق دفعة من أقمار OneWeb إلى الفضاء قريبا.
وقال بيان صادر عن الشركة "في الـ 10 من فبراير الجاري من المقرر أن تطلق دفعة مكونة من 34 قمرا من أقمار OneWeb إلى الفضاء، الأقمار سترسل إلى مدارات الأرض باستخدام صاروخ روسي من نوع Soyuz-ST-B".
وأضاف البيان "سينطلق الصاروخ مع الأقمار من قاعدة كورو في غوايانا الفرنسية في اليوم المذكور بتمام الساعة 15:09 بالتوقيت المحلي (21:09 بتوقيت موسكو)، وعملية الإطلاق هذه ستكون أول عملية تنفذها Arianespace هذا العام".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!