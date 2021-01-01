تحديث EMUI 12 التجريبي يصل للهاتف Huawei Mate 30



Huawei Mate 30 Huawei Mate 30

بعد أيام قليلة، من وصول، تحديث EMUI 12 التجريبي، لهواتف Huawei Nova 7، أعلنت شركة هواوي، عن وصول التحديث، للهاتف Huawei Mate 30، في جميع دول العالم، مما يعني أن، مستخدمي هذا الهاتف، يمكنهم المشاركة، في التحديث، واختبار جميع المميزات، قبل طرحها في، الإصدار المستقر، الذي قد يتوفر، في شهر أبريل.



وتأتي واجهة المستخدم، الجديدة من هواوي، EMUI 12، بتصميم جديد تماما، للواجهة الرئيسية، لتوفير أفضل، تجربة مستخدم ممكنة، بالإضافة إلى، إعادة تصميم، للوحة التحكم، التي تسمح لك، بالتحكم في العديد، من الخدمات المختلفة، من مكان واحد، بما في ذلك، إمكانية إدارة، أجهزتك الذكية، بدعم مشترك من Device +، وتفعيل الوضع المظلم، وتشغيل الفلاش، والتحكم في، شبكات الواي فاي، والعديد من الخدمات الأخرى، التي ستعثر عليها، في لوحة التحكم الجديدة.



وعلاوة على ذلك، فإن واجهة EMUI 12، تجلب مجموعة كبيرة، من المميزات، التي تتمثل في، نظام الملفات الموزع، الذي سيمنحك، القدرة على، الوصول إلى، المستندات، أو الصور الموجودة، على هاتفك، بنقرة واحدة، وستوفر أيضا، تحسينات وتعزيزات، على مستوى الأداء، بالإضافة إلى إمكانية، تشغيل مكالمات الفيديو، عبر أجهزتك المختلفة، والتبديل بينها، بدون الخروج، من المكالمة، ومميزات أخرى عديدة، تحدثنا عنها، في مقال سابق، يحتوي على جميع، مميزات واجهة المستخدم الجديدة EMUI 12.

قد يعجبك أيضا...

التحديث التجريبي، للهاتف Huawei Mate 30، وصل بالفعل، لبعض المستخدمين، الموجودين في روسيا، ودول شرق آسيا، وأكدت هواوي أن، جميع المستخدمين، يمكنهم المشاركة في، تحديث EMUI 12 التجريبي، من خلال تطبيق BETA، ولكن قبل ذلك، يجب أن تعلم، بأن هذا الإصدار، قد يتضمن أخطاء، تعيق تجربة المستخدم، لذلك ينصح، بعدم استخدامه، على هاتفك الرئيسي.