تسريب المواصفات الرئيسية للهاتف Vivo Y7x

ظهر اليوم، تسريب جديد، يكشف عن، خطط شركة فيفو، للإعلان عن، الهاتف Vivo Y7x، الذي سيصل مع، مواصفات متوسطة، ولكن مع، دعم شبكات، الجيل الرابع 4G فقط، حيث يكشف التسريب، عن مواصفات، هذا الهاتف القادم، التي تتمثل في، شاشة بمعدل تحديث عال، تضم مستشعر بصمة، في الأسفل، ومعالجا جيدا، من ميديا تيك، بالإضافة إلى، ذاكرة عشوائية كبيرة، ومواصفات أخرى جيدة، سأعرضها عليكم، خلال السطور القادمة.
ووفقا، لهذا التسريب الجديد، فالهاتف Vivo Y7x، سيتوفر مع، شاشة AMOLED، بحجم 6.44 بوصة، وبجودة FHD+، وبمعدل تحديث يبلغ، 120 هرتز، بالإضافة إلى أن، الشاشة ستحتوي على، ثقب من أجل، الكاميرا الأمامية، التي تأتي بدقة، 16 ميجا بكسل، وستحتوي كذلك، على مستشعر بصمة، مثبت في الأسفل، كما أن، هذا الهاتف، سيحتوي على، 3 كاميرات خلفية، بمستشعر رئيسي دقته، 50 ميجا بكسل، يدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، بمعدل 30 إطارا، في الثانية.
وبخصوص المعالج، فيأتي من فئة، MediaTek Helio G96، المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر، والذاكرة الداخلية، ستأتي بسعة، 128 جيجا بايت، أو 256 جيجا بايت، أما الذاكرة العشوائية، فستأتي بسعة، 8 جيجا رام، ومع ذلك، لم يتم الكشف، عن ما إذا كان، Vivo Y7x، سيعمل بنظام، Android 11، أو Android 12، ولكن سيصل مع، واجهة مستخدم، من FunTouchOS UI.
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