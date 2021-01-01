تحديث جديد لتطبيق Telegram يجلب ملصقات الفيديو وردود الفعل

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من وقت لآخر، يتم تحديث Telegram، لتحسين مميزاته الموجودة، أو لتقديم، مزيد من المميزات، من أجل، تحسين تجربة المستخدم، والآن أعلنت، الشركة المطورة، عن وصول، تحديث جديد، يركز بشكل أساسي، على الملصقات، وردود الفعل، حيث يوفر، مكتبة ضخمة، من ملصقات الفيديو، التي يمكن إرسالها، لأصدقائك أثناء الدردشة، بالإضافة إلى أنه، يوفر ردود فعل، على الرسائل، مثل تطبيق، فيس بوك ماسنجر.



وبغض النظر، عن ملصقات الفيديو، المدمجة بداخل Telegram، فإن التحديث الجديد 8.5.0، سيتيح لك إمكانية، إنشاء ملصقات، باستخدام مقاطع الفيديو، الموجودة على جهازك، مع إمكانية، استيراد ملصقات الفيديو، من تطبيقات أخرى، مثل واتساب، أو ماسنجر، ولكن عملية إنشاء، ملصقات الفيديو، تتطلب أن، يكون مقطع الفيديو، الموجود على هاتفك، الأندرويد، أو الآيفون، بتنسيق WebM، ووزنه أقل من، 256 كيلو بايت، ولا يتجاوز طوله، 3 ثوان، وأبعاده 512 × 512 بكسل، مع العلم بأن، عملية إنشاء الملصقات، بسيطة جدا، ولا تحتاج إلى خبرة مسبقة، لأن تيليجرام، سيتضمن روبوتا، يساعدك على، إنشاء ملصقات، بطريقة بسيطة جدا.



وعلى غرار، تطبيق فيس بوك ماسنجر، فهذا التحديث الجديد، سيوفر ميزة، ردود الفعل، على الرسائل، حيث يمكنك، التعبير عن الرسالة، من خلال، الرموز التعبيرية، بالإضافة إلى أن، تطبيق Telegram، سيحصل على، اختصار جديد، للعودة إلى الدردشات السابقة، مع جميع أنواع التصحيحات، والتحسينات لتحسين، جودة المكالمات الصوتية، والمكالمات المرئية.

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تحديث Telegram 8.5.0، يعتبر أحد أهم، التحديثات التي وصلت، لتطبيق المراسلة الشهير، خلال الفترة الماضية، ويجب ألّا تفوته، علما بأن، التحديث متاح بالفعل، لمستخدمي الأجهزة، التي تعمل بنظام iOS، من خلال، متجر App Store، وخلال الأيام القليلة القادمة، سيتوفر لمستخدمي Android، من خلال متجر، Google Play.