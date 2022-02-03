شاهد.. روبوتات تحمل شعلة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية تحت الماء



روبوتات تحمل شعلة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية روبوتات تحمل شعلة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية

كشف مقطع فيديو، عن أول تتابع تحت الماء للشعلة الأولمبية لدورة الألعاب الشتوية، تم بنجاح بين روبوتين، في الصين .



وتضمن التسليم غمر اللهب بواسطة مشاعل خاصة لمدة ثماني دقائق تقريبًا، كما تم وضعه في منتصف نهر يونجدينج الجليدي.



وحمل كل من الروبوتات المصممة على شكل أحجار لولبية شعلة معدنية حمراء وفضية في أذرعهم لتمرير الشعلة بها، خلال هذه المرحلة من رحلتها التي استمرت ثلاثة أيام عبر بكين.

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وتقام مراسم افتتاح الألعاب الشتوية لهذا العام اليوم 4 فبراير في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت وسط أمريكا (12 مساءً بتوقيت جرينتش)، في ملعب بكين نيشن، المعروف أيضًا باسم "عش الطائر".وتلقى أول الروبوتين الشعلة من An Guoyu - حامل الشعلة البشرية رقم 254 منذ أن غادرت الشعلة الأولمبية في اليونان في 18 أكتوبر من العام الماضي- قبل أن يغرق في الأعماق الباردة لنهر يونجدينج، ومع الإنجاز الرائع المتمثل في اجتياز النار تحت الماء بنجاح، ظهر الروبوت الثاني.ونقلت الشعلة إلى حامل الشعلة البشري رقم 255 ، An Yixiang ، الذي ركض المرحلة التالية من التتابع، والذي اختتم اليوم، الجمعة 4 فبراير.وفي المجموع، يشارك 1200 من حاملي الشعلة البشرية في تتابع هذا العام، والذي كان لا بد من تقليصه هذا العام استجابةً لوباء فيروس كورونا.ووفقًا لـ Insider ، وصف المسؤولون في بكين الذين شهدوا بروفة التتابع الآلي تحت الماء الأداء بأنه "مذهل ومؤثر".والمشهد يعد هو المرة الأولى التي يمر فيها روبوتان فوق الشعلة الأولمبية لبعضهما البعض تحت الماء، ولكنها ليست المرة الأولى التي تنطوي فيها رحلة الشعلة إلى حفل الافتتاح على ساق غواصة.https://video.dailymail.co.uk/preview/mol/2022/02/03/8348357943641225197/636x382_MP4_8348357943641225197.mp4