خفض الأوفر برايس على بيجو 301 موديل 2022 في السوق المحلي



بيجو 301 بيجو 301

شهد سوق السيارات المصري مؤخرا انخفاض في الزيادات السعرية التجارية المعروفة باسم الأوفر برايس على موديل 2022 من سيارة بيجو 301 المتاحة في السوق المحلي، حيث تراوحت هذه القيمة مسبقا من 13 إلى 16 ألف جنيه، والأن تم تخفيضها لتتراوح من 5 إلى 7 آلاف جنيه فقط، وبذلك أصبحت الأسعار التجارية لموديل 2022 كالتالي:



- فئة أولى Active بسعر رسمي 246 ألف جنيه (يضاف 7000 جنيه أوفر برايس).



- فئة ثانية Allure بسعر رسمي 275 ألف جنيه (يضاف 5000 جنيه أوفر برايس).

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جدير بالذكر أن كل فئة من هذه السيارة تحمل نفس المحرك المكون من 4 اسطوانات بسعة 1600 سي سي، وهو بقوة 116 حصان و150 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).وبهذه المواصفات يمكن للسيارة التحرك من الثبات لسرعة 100 كم/ساعة في 10.3 ثانية فقط، كما يبلغ متوسط استهلاك هذا المحرك للوقود 6.5 لتر لكل 100 كيلومتر تقطعهم السيارة.أما بالنسبة للتجهيزات المقدمة مع هذا الموديل فهي كالتالي:فئة أولى Active:- وسادة هوائية للراكب الأمامي.- أنظمة المكابح ABS وEBD.- عجلة قيادة متحركة في اتجاهين.- زجاج كهربائي أمامي.- تكييف هواء يدوي.- إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 15 بوصة.- بلوتوث ومنفذ يو اس بي (USB).- وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي.- زجاج كهربائي أمامي وخلفي.- مقعد للسائق قابل للتعديل.- ريموت لغلق وفتح الأبواب والصندوق الخلفي للسيارة.- مصابيح ضبابية أمامية.فئة ثانية Alure:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها:- سنسور خلفي.- كاميرا خلفية.- مثبت سرعة.- مصابيح LED أمامية.- مرايات جانبية كهربائية قابلة للطي كهربائيا.- شاشة 7 بوصة باللمس لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي بالسيارة.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات مغطاة بالجلد.- مسند يد أمامي.