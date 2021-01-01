بعد خصم نصف ثمنها.. جمارك مرسيدس slk موديل 2006 في مصر



مرسيدس slk مرسيدس slk

قال أسامة سامي الخبير الجمركي إن الرسوم الجمركية المستحقة على سيارة مرسيدس موديل 2006، تقدر بنحو مليون و25 الف جنيه تقريبا شاملة ضريبه القيمة المضافة بنسبة 14 ?، ورسم التنمية بنسبة 8.5 ? والرسوم الجمركيه عليها بنسبه 135 ? علما بن السعة اللترية بها ف اكثر من 2000 سي سي ، وذلك بعد خصم 50? من القيمه الاجماليه الفاتوره قبل احتساب الرسوم الجمركيه عليها وذلك مقابل تقادم العمر .



أطلق الموديل الرودستر المُدمج SLK للمرة الأولى عام 1996، قبل إطلاق الجيل الثاني منه عام 2004، وأخيراً جيل ثالث حالي في عام 2011، يتميز بخطوطه الجريئة الديناميكية من مختلف الجوانب، فضلاً عن مقصورة محسّنة غنية بتجهيزاتها، ومحركات عالية الأداء من أربع وست أسطوانات، مدعمة قياسياً بنظام الإبطال والتشغيل الآليين للمحرك، ما يعني تسجيل خفض ملحوظ في استهلاك الوقود بنسبة 25 بالمئة مقارنة بالمحركات السابقة. ومن أبرز التقنيات المتطورة المعتمدة بـ SLK الجديدة، الاستعانة بسقف زجاجي يتلاءم مع درجات الحرارة المختلفة؛ حيث يمكن تحويله من كونه شفافاً إلى داكن بكبسة زر واحدة، وذلك ضمن خاصية Magic Sky Control.



على الصعيد الميكانيكي، تستفيد SLK من ثلاثة محركات جديدة مدعّمة بتقنية البخ المباشر للوقود مع طرحها بالأسواق. محرك بسعة 1.8 ليتر، من أربع أسطوانات لطرازي SLK200 و SLK250، يولّدان قدرة 184 و204 أحصنة على التوالي، اضافة الى محرك طراز SLK200 الذي يتصل اختياريًا بعلبة تروس أوتوماتيكية سباعية النسب فئة 7G-TRONIC PLUS، ويمكن لهذا الطراز الانطلاق من السكون إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 7.0 ثوانٍ.

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أما SLK250، فيتصل قياسيًا بعلبة التروس الأوتوماتيكية سباعية النسب فئة 7G-TRONIC PLUS السابقة، ويمكنه الانطلاق من 0-100 كلم/س في غضون 6.6 ثوانٍ. أما المحرك الأكبر فهو من فئة V6 بسعة 3.5 ليترات لطراز SLK350، ويولّد 306 أحصنة، وينطلق من السكون إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 5.6 ثوانٍ. وتتصل المحركات السابقة بنظام الإبطال والتشغيل الآليين للمحرك. واعتبارًا من عام 2016، سيتم إطلاق الجيل الرابع المقبل من SLK مع إعادة تسميته ليصبح SLC، بوصفه نسخة رودستر مطوّرة من الفئة C.