بسعر 177 ألف جنيه.. هيونداي تكشف عن سيارة شبابية رخيصة الثمن | فيديو

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صورة الخبر: Casper Van
Casper Van

كشفت هيونداي مؤخرا عن سيارة Casper Van الجديدة التي صنعتها لتكون متطورة تقنيا واقتصادية في استهلاك الوقود.

وحصلت السيارة الجديدة على هيكل كروس أوفر أنيق بطول 3 أمتار و59 سم تقريبا، صمم ليمنح المركبة طابع المركبات الشبابية، وتميز بشكل واجهته الأمامية والمصابيح التي توفر إضاءة ممتازة جدا ليلا ونهارا وفي مختلف ظروف الطقس.

ولم تغب روح التطور عن قمرة هذه السيارة أيضا إذ جهزت بأحدث أنظمة الملتيميديا والإضاءه وأنظمة لتدفئة وتبريد المقاعد، وحصلت واجهة القيادة على شاشة لمسية أساسية قادرة على الاتصال لاسلكيا بالأجهزة والهواتف الذكية، ووضع قبالة السائق شاشة أخرى تعمل كلوحة عدادات رقمية.

وزودت هيونداي مركبتها بنظام لمنع الانزلاق على المنحدرات والمنعطفات، وأنظمة تعليق متطورة تمكنها من اجتياز الطرق الوعرة، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، ونظام لتشغيل المحرك وأنظمة التكييف عن بعد.

وستعمل نماذج Casper بمحركات بنزين اقتصادية بسعة 1.0 ليتر بعزم 76 حصانا، ومحركات T-GDI بسعة 1.0 ليتر بعزم 100 حصان، وعلب سرعة اوتوماتيكية بأربع مراحل، أما أسعارها في الأسواق العالمية فستبدأ من 11400 دولار أي ما يعادل 177 ألف جنيه مصري.

المصدر: الاهرام أوتو

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