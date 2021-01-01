«أودي» تدرس ضخ استثمارات صديقة للبيئة في الصين للحد من الانبعاثات الكربونية

تدرس شركة أودي الألمانية للسيارات الفارهة ضخ استثمارات في مجال الطاقة النظيفة في مصانعها بالصين، في الوقت الذي تكافح فيه الشركة لتوفير طاقة كافية من المصادر المتجددة لانتاج مئات الآلاف من السيارات كل عام.
وافادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن أودي التابعة لمجموعة فولكسفاجن كانت قد تعهدت بالوصول إلى الحياد الكربوني في انتاجها للسيارات بحلول عام 2025، ونجحت بالفعل في خفض البصمة الكربونية إلى الصفر في مصانعها في بلجيكا والمجر.
ونقلت بلومبرج عن يورجن ريترزبرجر المدير المالي في أودي قوله خلال مقابلة إن "الصين تعتبر أصعب الأسواق من حيث إمكانية القيام بتنبؤات دقيقة بشأن الاتجاه نحو السيارات الكهربائية"، مضيفا أن "أودي ربما تتجه للاستثمار في الطاقة الخضراء في بعض مواقعها" في الصين.
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