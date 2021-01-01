«أودي» تدرس ضخ استثمارات صديقة للبيئة في الصين للحد من الانبعاثات الكربونية

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صورة الخبر: أودي تدرس ضخ استثمارات صديقة للبيئة في الصين للحد من الانبعاثات الكربونية
أودي تدرس ضخ استثمارات صديقة للبيئة في الصين للحد من الانبعاثات الكربونية

تدرس شركة أودي الألمانية للسيارات الفارهة ضخ استثمارات في مجال الطاقة النظيفة في مصانعها بالصين، في الوقت الذي تكافح فيه الشركة لتوفير طاقة كافية من المصادر المتجددة لانتاج مئات الآلاف من السيارات كل عام.

وافادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن أودي التابعة لمجموعة فولكسفاجن كانت قد تعهدت بالوصول إلى الحياد الكربوني في انتاجها للسيارات بحلول عام 2025، ونجحت بالفعل في خفض البصمة الكربونية إلى الصفر في مصانعها في بلجيكا والمجر.

ونقلت بلومبرج عن يورجن ريترزبرجر المدير المالي في أودي قوله خلال مقابلة إن "الصين تعتبر أصعب الأسواق من حيث إمكانية القيام بتنبؤات دقيقة بشأن الاتجاه نحو السيارات الكهربائية"، مضيفا أن "أودي ربما تتجه للاستثمار في الطاقة الخضراء في بعض مواقعها" في الصين.

وتحاكي هذه الخطوة من جانب أودي جهود مماثلة بذلتها شركات سيارات أخرى عملاقة في الصين مثل مجموعة جيلي القابضة التي قامت بتثبيت خلايا ضوئية لتوليد الطاقة على أسطح جميع مصانعها في الصين قبل عامين.

يذكر أن أودي، التي تنتج زهاء 8ر1 مليون سيارة سنويا، تدير أربعة مصانع في الصين وتنتج نحو 600 ألف سيارة سنويا علاوة على قرابة 270 ألف صندوق تروس. ويقع مصنعها الرئيسي في مدينة تشانجتشون بإقليم جيلين بشمال الصين.

المصدر: الاهرام أوتو

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