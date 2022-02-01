البورصة المصرية.. أنشط 10 أسهم متداولة خلال الأسبوع و «التجاري الدولي» بالمقدمة

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تستعرض بوابة «أموال الغد» أنشط 10 أسهم متداولة بالسوق الرئيسي بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي من حيث قيم التداول بدون صفقات.



وتصدر سهم البنك التجاري الدولي ترتيب أنشط الشركات المدرجة بقيمة 352 مليون جنيه وبحجم تداولات بلغ 6.8 مليون سهم.



واحتل سهم فوري المركز الثاني بقيمة 201 مليون جنيه وبتداولات بلغت 20 مليون سهم، ثم سهم مجموعة طلعت مصطفي القابضة بقيمة 143مليون جنيه وبتداولات بلغت 15.9 مليون سهم.

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وجاء سهم القلعة للاستشارات المالية فى المركز الرابع بقيمة 142 مليون جنيه وحجم تداولات بلغ 110 مليون سهم، ثم مصر الجديدة للإسكان و التعمير بقيمة 130 مليون جنيه وبحجم تداولات بلغ 20.2 مليون سهم.وبالمرتبة السادسة لترتيب أسهم السوق الرئيسي جاء سهم المجموعة المالية هيرمس بقيمة تداول 124 مليون جنيه وحجم تداول بلغ 8.4 مليون سهم، ثم مصرف أبوظبي الأسلامي – مصر بقيمة تداولات 120 مليون جنيه وحجم تداولات 9.3 مليون سهم.وجاء سهم زهراء المعادي للاستثمار والتنمية فى المرتبة الثامنة بقيمة 116 مليون جنيه وبتداولات 6.9 مليون سهم، ثم سهم جي بي أوتو بالمركز التاسع بقيمة تداول 100 مليون جنيه وحجم تداول 19 مليون سهم، واخيرًا سهم مدينة نصر للإسكان و التعمير بقيمة 86 مليون جنيه، وحجم تداولات بنحو 30 مليون سهم.وسجلت مؤشرات البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي، صعودا جماعيًا ليغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند مستوى 11638 نقطة، مسجلا ارتفاعا بنحو 1.2% بينما سجل مؤشر EGX70 EWI صعودا بنسبة 1.55% مغلقا الفترة عند مستوى 2163 نقطة، وارتفع مؤشر S&P ارتفاعا بنحو 2.73% عند مستوى 1,900 نقطة.وعن مؤشر EGX30 capped فقد سجل ارتفاعا بنحو 1.83% مغلقا عند مستوى 13853 نقطة، بينما سجل مؤشر EGX100 EWI ارتفاعا بنحو 2.12% مغلقا الفترة عند مستوى 3193 نقطة.وربحت البورصة المصرية مكاسب قدرها 9.1 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 749.9 مليار جنيه، مقابل 740.8 مليار جنيه بنهاية الأسبوع السابق له لتمثل نسبة الارتفاع نحو 1.2%.وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 52.8 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 1,529 مليون ورقة منفذة على 152 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 33.1 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 1,292 مليون ورقة منفذة على 125 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.هذا وقد استحوذت الأسهم على 7.48% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 92.52% خلال الأسبوع.سجلت تعاملات المصريين نسبة 75 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.5% والعرب على 8.4% وذلك بعد استبعاد الصفقات.وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 172.2 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 52.8 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 75% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 15.5% وسجل العرب 9.3% وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 656.4 مليون جنيه و سجل العرب صافي شراء بنحو 60.9 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.