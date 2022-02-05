

أسعار العملات اليوم السبت 5-2-2022 مقابل الجنيه أسعار العملات اليوم السبت 5-2-2022 مقابل الجنيه

تعرف على أحدث تحركات أسعار العملات اليوم السبت 5-2-2022 فى البنوك المصرية مقابل الجنيه، حيث بلغت أسعار العملات فى مصر 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع بالنسبة للدولار ، وبلغ سعر اليورو 17.70 للشراء و 17.86 للبيع، وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 21.27 للشراء، 21.35 للبيع، ووصل الدرهم الإماراتي 4.26 للشراء و4.29 للبيع، وفقا لتحديثات البنك الأهلي المصري.



ويعرض موقع «أموال الغد» أسعار العملات فى البنوك المصرية اليوم كالتالي:



سعر الدولار اليوم

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بلغ سعر الدولار اليوم فى البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع ، وسجل سعر الدولار فى بنك العقاري المصري، بنك عودة، بلوم، المشرق البنك العقاري الافريقي، المصرف المتحد، بنك أبوظبي التجاري، وبنك البركة، بنك التجاري الدولي 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، وحققت العملة الأمريكية مستوى 15.68 و 15.76 للشراء والبيع في بنك الأهلي الكويتي، مصرف أبوظبي الاسلامي.كما سجل سعر الدولار اليوم فى بنك مصر، بنك الاسكندرية، البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع.سعر اليورو فى البنوك المصريةبلغ سعر اليورو اليوم فى البنك الأهلى المصري 17.62 للشراء و 17.83 للبيع، وسجل سعر اليورو فى بنك مصر 17.62 للشراء و 17.83 للبيع، وسجل سعر اليورو 17.67 للشراء و 17.85 للبيع في بنوك، قطر الوطني، عودة ، أبوظبي التجاري، بنك قناة السويس، وحققت العملة مستوى 17.74 للشراء و 17.88 للبيع في بنك أبوظبي الاسلامي.سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصريبلغ سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري اليوم فى البنك الأهلى المصري 21.02 جنيه للشراء و 21.24 جنيه للبيع، وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر 21.02 للشراء، 21.24 للبيع، وحققت العملة البريطانية مستوى 21.09 و 21.27 جنيه للشراء والبيع على التوالى فى قائمة من البنوك شملت كل من :بنك البركة، المصرف المتحد، و بلوم، أبوظبي الأول.سعر الريال السعودي اليوم في مصربلغ سعر الريال السعودي اليوم فى البنك الأهلى المصرى 4.16 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع ، وسجل سعر الريال فى بنك مصر 4.16 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع، وحققت العملة السعودية مستوى 4.16 و 4.20 جنيه للشراء والبيع على التوالى فى قائمة من البنوك شملت كل من : بلوم و عودة و المشرق و المصرف العربي الدولي و الأهلي المتحد، HSBC.كما سجل سعر الريال السعودي اليوم فى البنك التجاري الدولى 4.16 للشراء و 4.20 جنيه جنيه للبيع، ووصل إلى 4.06 و 4.20 جنيه للشراء والبيع بالبنك العربى الأفريقى الدولى.سعر الدرهم الإماراتي فى البنوك المصريةبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فى البنك الأهلى المصرى 4.26 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع ، وسجل سعر الدرهم الإماراتي فى بنك مصر 4.27 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع، وحقق الدرهم مستوى 4.26 و 4.28 للشراء والبيع على التوالى فى قائمة من البنوك شملت كل من: بلوم و عودة و قطر الوطني و HSBC.متوسط أسعار العملات فى البنك المركزىسجل متوسط أسعار العملات اليوم تباينا في البنوك المصرية، حيث سجل سعر الدولار متوسط 15.66 للشراء و 15.75 جنيه للبيع.