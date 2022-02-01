الذهب يرتفع 4 جنيهات في أسبوع

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ارتفع سعر الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم السبت، علي أساس أسبوعي بمتوسط 4 جنيهات على مستوي المشغولات الذهبية المختلفة بالمقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر السبت الماضي لدي محلات الصاغة.



ووفقا لموقع إيجيبت جولد برايس المتخصص في أسعار المشغولات الذهبية فقد سجل سعر الجرام من عيار 21 الأشهر انتشارا نحو793 بعد أن كان 789 جنيها في الأسبوع الماضي بفرق 4 جنيهات. .



وبلغ سعر الجرام من عيار 24 أغلي فئة في سوق الذهب نحو906 مقارنة بـ 902 جنيه خلال الأسبوع الماضي بفارق 4 جنيهات. .

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ووصل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 680 جنيها مقابل 676 جنيها خلال السبت الماضي.وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدنى فئة بين المشغولات الذهبية نحو 529 جنيها مقارنة بـ 526 جنيها.وسجل سعر كيلو الذهب نحو 6344 جنيها و أوقية اذهب نحو 28.2 ألف جنيه وكيلو الذهب 906.3 الف جنيه.الذهب والمصنعيةوتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.ويعد سعر الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد كثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية