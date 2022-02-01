

«المواصفات والجودة» تستهدف إصدار مواصفات قياسية مصرية في السياحة والنقل والاتصالات والمعلومات «المواصفات والجودة» تستهدف إصدار مواصفات قياسية مصرية في السياحة والنقل والاتصالات والمعلومات

قال د. خالد صوفي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، إن الهيئة تستهدف خلال المرحلة المقبلة اصدار مواصفات قياسية مصرية في مجالات السياحة والنقل والاتصالات والمعلومات والسلامة والصحة المهنية والمسئولية المجتمعية.



وأضاف أن الهيئة تستهدف تفعيل مشاريع اصدار مواصفات مصرية – عربية موحدة والتوافق مع دلائل وانظمة الجودة العالمية في مجال تقييم المطابقة، مشيراً الى ان الهيئة تستهدف ايضاً تأهيل وتطوير معامل الاختبار واعتمادها والتوافق مع متطلبات منظمة التجارة العالمية بشأن العوائق الفنية على التجارة واعداد برنامج لمنح علامة السلامة الاوروبية فضلاً عن ميكنة انشطة الهيئة.



وأكد صوفي أن الهيئة تعد المرجع القومي المعتمد والجهة الرسمية الوحيدة فى مصر المنوط بها القيام بكافة أنشطة إعداد وإصدار المواصفات القياسية المصرية فضلاً عن أنشطتها المختلفة فى مجالات توكيد الجودة وتقييم المطابقة للمنتجات والاختبارات والمعايرات الصناعية بهدف رفع جودة المنتجات المصرية بما يجعلها قادرة على المنافسة فى الأسواق الدولية والمحلية بالاضافة الى تمثيل الدولة فى المنظمات الدولية والاقليمية فى مجالات المواصفات والجودة و المعايرات والاختبارات.

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وذكر أن أهم أنشطة الهيئة تتضمن إصدار المواصفات القياسية وإجراء المعايرات الصناعية والاختبارات المعملية بالاضافة إلى تسجيل المنشآت الحاصلة على شهادات نظم الإدارة المختلفة ومنح علامة الجودة وشهادات المطابقة وعلامة حلال فضلاً عن تقديم الاستشارات الفنية والبرامج التدريبية.ونوه صوفي بأن الهيئة منذ انشائها قامت بإصدار نحو 9300 مواصفة قياسية مصرية تغطى مجالات السلع الهندسية والمعدنية والمواد الغذائية والسلع الكيماوية ومواد البناء والحراريات والملابس والمنسوجات بالاضافة إلى المواد البترولية والاتصالات والاجهزة الطبية والمعايرات الصناعية فضلاً عن نظم إدارة الجودة البيئية والسلامة ومتطلبات السلامة فى السكك الحديدية والسياحة والخدمات والتعليم وكذا المعلومات والتوثيق وحماية المستهلك وطرق سحب العينات ومواد التغليف والتعبئة .وأوضح أن أنشطة الهيئة فى مجال الجودة تشمل الترخيص بعلامة الجودة المصرية، حيث يبلغ عدد الشركات الحاصلة على علامة الجودة المصرية 188 شركة في عدد 504 منتج تمثل كافة القطاعات الصناعيةجاء ذلك خلال لقائه مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، خلال الزيارة التي قامت بها صباح اليوم لمقر الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة حيث تفقدت عدد من معامل الاختبار بالهيئة وكذا وحدات كفاءة الطاقة وتسجيل الشهادات وحماية المستهلك بالاضافة الى مركز التدريب ووحدة خدمة المواطنين.وقد شارك في الزيارة اللواء إيهاب أمين، مساعد الوزيرة للشؤون الفنية، وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي، واللواء عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، واللواء عبد الرؤوف أحمدي، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، و أحمد رضا معاون الوزير لشئون الصناعة والمشرف على مراكز التكنولوجيا والابتكار الصناعي