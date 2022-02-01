اقتصادي: زيادة في الاستثمارات الصينية والتبادل التجاري والوفود السياحية أبرز نتائج قمة مصر وبكين

قال أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، بالعاصمة الصينية بكين، يعقبها عقد مباحثات قمة مع الرئيس الصيني، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية، تؤكد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والعلاقات الوثيقة القوية والتاريخية بين مصر وبكين، والذي يساهم في تعظيم المكاسب الاقتصادية .
وأضاف غراب، أن الرئيس الصيني يقدر دور ومكانة مصر الدولية والاقليمية، إضافة إلى تحقيق مصر خلال جائحة كورونا معدلات نمو مرتفعة فقد أصبحت النظرة الاقتصادية لمصر كأحد الدول المؤهلة لانطلاقة اقتصادية كبرى، مضيفا أن هذه الزيارة ستكلل بالنجاح لزيادة التبادل التجاري بين مصر وبكين والذي حقق خلال أول 11 شهرا من عام 2011 نحو 12 مليارًا و863 مليون دولار، موضحا أن الزيارة سيعقبها زيادة في الصادرات المصرية للصين .
ولفت غراب، إلى أن عقد الرئيس السيسي لقاءات مع أصحاب الشركات الكبرى ورجال الأعمال الصينيين يساهم في زيادة الاستثمارات الصينية في مصر خلال الفترة القادمة، خاصة مع وجود قناة السويس في مصر وما لها من اهتمام دولي والتي تعد رابطا رئيسيا للطريق البري والبحري في مبادرة الحزام والطريق " طريق الحرير" الذي أطلقته الصين منذ أعوام والذي سيمر بداخل 65 دولة ليربط الصين بدول إفريقيا عبر القاهرة، مضيفا أن المناطق الاقتصادية الكبرى بمصر كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية وغيرها من المشروعات الضخمة أصبحت تلفت أنظار المستثمرين بالدول العظمى، مشيرا إلى وجود المنطقة الصناعية الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات بلغت قيمتها 230 مليون دولار .
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