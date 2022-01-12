تسبب في وفاتها.. هروب طبيب تجميل بعد تشويه وجه فتاة بالعراق

انتشرت قصة طبيب التجميل الذي فر هاربا بعدما شوه وجه مريضة عنده في عيادته في العراق، ولم تقتصر القصة على هذا فقط بل هناك مضاعفات أدت إلى وفاة الفتاة العراقية التي تبلغ من العمر 25 عاما.
بحسب ما ذكرته وسائل الإعلام العراقية، فإن وفاة الشابة العراقية بتلك الطريقة فتح النار على مراكز التجميل وأطباء التجميل، والكشف عن المراكز الغير مرخصة من قبل وزارة الصحة العراقية.
وما حدث في الفترة الماضية، نتج عنها فتح ملف مراكز التجميل المتعددة والمنتشرة في بغداد والعراق بشكل عام، لأنها أصبحت مكان للتجارة وليست للتجميل بسبب دخول غير المتخصصين لمجال التجميل.
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