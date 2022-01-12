أسرة أمريكية تصمم حوض سمك بـ2500 دولار لقطهم ليعيش أجواء البحر..

يحرص مربو الحيوانات الأليفة على تدلليهم سواء بشراء أشهى وأغلى الأطعمة لهم، أو بتوفير الألعاب التى تساعدهم على الشعور بالتسلية والترفيه، لكن ميليسا وزوجها بريان كريجر قررا تدليل قطهم السيامى "جاسبر"، بطريقة خاصة، حيث صمما حوض مائى خصيصاً له بمبلغ 1800 جنيه إسترلينى، وكلفوا جيسون هيرينج، البالغ من العمر 53 عاماً، ويعمل مورد أسماك، بهذه المهمة، ليستطيع القط مشاهدة الأسماك وهى تسبح، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "مترو" البريطانية.
فيديو حوض السمك نال إعجاب أكثر من 10 مليون مشاهد
وقد شاركت ميليسا، وهي أم لأربعة أطفال، مقطع فيديو سجلته للقط وهو يراقب حوض السمك، ونشرته على صفحتها الخاصة بموقع "الفيس بوك"، ونال إعجاب أكثر من 10 مليون مشاهد، وأشارت الزوجة إلى إنها دفعت 2500 دولار (1800 جنيه إسترلينى) لجيسون لبناء خزان سعة 125 جالونًا، مشيرة إلى أن هذا يعتبر مبلغ بسيط بمقابل أن يظل القط يشعر بالسعادة.
وأعربت ميليسا، من سينسيناتي بالولايات المتحدة، عن سعادة قطتها بحوض السمك: "إنه لأمر رائع أن تراه سعيدًا جدًا لأنه عليك تنشيط دماغه. بالتأكيد كان يستحق المال.. إنك تنفق الكثير على التليفزيون وهذا يشبه تليفزيون القطط، بمجرد أن نطعم السمكة، يأتى راكضًا. إنه يعيش الحلم".
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