6 حيل للتغلب على إدمان السوشيال ميديا.. خلى تليفونك بعيد عن عينك

بعد أن أصبح العالم فى عصر السرعة وبدأت كل الأشياء المحيطة بنا تتحدث بعلم ولغة التكنولوجيا ألزمنا الواقع أن نكون مواكبين لتلك الأحداث بشكل سريع لنتماشى مع سرعته، لكن السوشيال ميديا سلاح ذو حدين لما لها من مميزات تعود علينا بالنفع الكبير إذا أحسنا استخدامها فإنها أيضا بها الكثير من العيوب التي يمكنها أن تسبب في الكثير من الأضرار في حياتنا دون أن نكون على علم، لذلك يستعرض اليوم السابع مع أميرة ألبير خبيرة المهارات والعلاقات الأسرية 5 نصائح مهمة تساعدنا في التخلص من إدمان السوشيال ميديا.
قالت خبيرة المهارات في حديثها لـ اليوم السابع "السوشيال ميديا سلاح ذو حدين فمن الممكن أن تكون وسيلة اتصال بين أفراد المجتمع وأيضًا هي مصدر رزق لكثير من الأشخاص، لكن نحاول أن نفرق بين استخدامها بطريقة سلبية أم طريقة إيجابية يبدأ كل شخص منا يسأل نفسه ما المستفاد من السوشيال ميديا وكم عدد الساعات التى استهلكت فى قضاء الوقت عليها، فالاستهلاك الكثير للوقت بدون فائدة يؤثر بشكل ملحوظ على أنشطة حياتنا اليومية مثل العمل أو علاقاتنا الاجتماعية بالأسرة والأصدقاء فمكن الممكن أن يصل إلى الإدمان، لذلك عند تناولك للهاتف عدة مرات للدخول على مواقع التواصل الاجتماعى بدون سبب فمن الممكن أن يصل بالفرد لحالة من إدمان السوشيال ميديا.
كيف تتخلص من إدمان السوشيال ميديا؟
بعيد عن العين بعيد عن العقل:
حال تعودك على وضع الهاتف أمام عينيك حاول أن تغير مكانه ومن الممكن أن تتركه بغرفة وأنت بغرفة أخرى، وحاول أيضًا أن تستخدمه وقت الحاجة فقط وقت الاتصالات المهمة وحال عدم استخدامك للإنترنت يفضل أن تغلق الداتا الخاصة بالإنترنت.
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