في 3 خطوات ..كيف يساعد الفول السوداني على إنقاص الوزن؟

عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن فإن الطريقة الأفضل هي اتباع نظام غذائي متوازن مع بعض النشاط البدنية. ويمكن الاعتماد على تناول مجموعة من الأطعمة التي تساعد على خسارة الوزن ولعل أبرزها الاعتماد على الفول السوداني ، الذي يعزز فقدان الوزن بسبب محتواه الغني بالألياف والبروتينات يمكن أن يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول وتساعدك على إنقاص الوزن. إليك كيفية إضافة الفول السوداني إلى نظامك الغذائي للحصول على النتائج المرجوة.
1-حرق السعرات
وفقًا لدراسة نشرت في مجلة التغذية ، فإن البروتين هو طريقة ذكية لحرق السعرات الحرارية. لأن الفول السوداني مليء بالعناصر الغذائية بما في ذلك الألياف والبروتين والدهون الصحية للقلب ، مما يجعل من السهل التحكم في إجمالي السعرات الحرارية ويساعد على إنقاص الوزن.
في حين أن الفول السوداني يحتوي على سعرات حرارية أعلى ، ولكن عندما تمضغه ، يتم تقسيمه إلى قضمات أصغر ومن المحتمل أنك تمتص سعرات حرارية أقل.إليك فوائد الفول السوداني لصحتك
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