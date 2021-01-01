مسابقة الـ30 ألف معلم.. شروط يجب توافرها في اختيار المدرسين



مسابقة الـ30 ألف معلم مسابقة الـ30 ألف معلم

أكد الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي، استاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، أن قرار تعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، جاء لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم فى صالح العملية التعليمية، وحلا جذريا لنقص المدرسين ودعم جهود تطوير التعليم، التى تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، خاصة أن المعلم عنصر رئيسى فى معركة رفع الوعى لدى طلابه ضد بث الشائعات المغرضة من أعداء الوطن، لما له من تأثير كبير بين طلابه.



وقال تامر شوقي، إن إيجاد المعلم المادة التي يدرسها للطلاب ليس العنصر الوحيد الذي يسلهم في ناجح منظومة التعليم ولكن هناك صفات مهمة يجب توفرها في المعلم.



الأهداف الواضحة

المعلم الناجح يعمل ضمن خطة عمل واضحة وأهداف محددة، فهو يكره الفوضى ولا يستطيع أن يوصل معلوماتهِ بشكلٍ صحيح ومبدع في جو مليء بها.

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عدم انتظار عبارات الشكريعمل المعلم الناجح بمحبة وإخلاص وبضمير حي وواع، ولا ينتظر على الإطلاق توجيه أي عبارة إيجابية من الآخرين تدل على الشكر والامتنان، ويجد أنّ نجاح طلابه وتفوقهم هو أكبر شكر له على جهده وتعبه.الروح الإيجابيةيتميّز المعلم الناجح بروحهِ الإيجابية التي تنعكس على جو الصف المدرسي بشكل عام، وعلى سرعة تلقي الطلاب للمعلومات، كما يتميز بمواقفه الإيجابية التي يتخذها في مختلف المواقف التي يتعرض لها في المدرسة.توقع النجاح لطلابهيثق المعلم الناجح بذكاء طلابهِ وقدرتهم العالية على تحقيق التقدم والنجاح في الحياة، وهذا ما يُحفّز الطالب ويدفعه إلى المُثابرة لتحقيق أعلى العلامات في الامتحانات المدرسيّة ليصل لأهدافهِ وطموحاتهِ.التمتع بروح الدعابةيبتعد المعلم الناجح عن التعامل مع طلابه وزملائهِ بجدية مبالغ فيها، ودائمًا ما يعمل على إدخال شيء من الدعابة والمتعة أثناء شرحه للمعلومات والدروس لطلابه إن كان في المدرسة أو الجامعة.تشجيع الطلابدائمًا ما يحاول المعلم الناجح أن يثني على طلابه ويشجعهم عندما يُحققون علامات جيدة في الامتحانات المدرسية وعندما يبذلون مجهودًا للوصول للأهداف والنجاح.التجديديسعى المعلم الناجح إلى التجديد الدائم، فهو لا يتردد مثلًا في إدخال بعض الأساليب التعليمية الجديدة والطرق الحديثة غير المألوفة طالما أنها تخدم العلم، وتساعد الطلاب على تلقي المعلومات وحفظها بشكلٍ سريع.الحياديلتزم المعلم الناجح الحياد في مهنتهِ، فهو يكتفي فقط بنقل المعلومات الجديدة إلى عقل الطلاب ومساعدتهِم على استيعابها، دون أن يتدخل بأفكار الطلاب الخاصة وآرائهم ومعتقداتهم، وذلك لأنّهُ شخصٌ حيادي ويحترم الطرف الآخر واختلاف الآراء.الاستماع إلى الطلابيحرص المعلم الناجح على الاستماع لطلابهِ ولمقترحاتهم الجديدة، ولا يشعر بالملل أو الاستهزاء من اقتراحاتهم مهما كانت بسيطة، ويعمل بشكلٍ جاد لتطبيقها على أرض الواقع.التعامل الجيد مع الطلابيحرص المعلم الناجح على التعامل مع طلابهِ بشكلٍ جيد لدرجةٍ تجعل الطلاب يتعلقون بهِ ويحبونه ويشعرون بالأمان والراحة أثناء تواجدهم معه.الثقافة العامةعادةً ما يكون المعلم الناجح مثقفا بالعديد من الأمور والمعلومات التي تساعده على التمييز في مهنته، ويكون ذلك عن طريق قراءة الكتب والمجلات، تصفح المواقع الإخبارية ومواقع البحث العلميوكانت قد أكدت الحكومة أنه سيتم الإعلان بشكل رسمي في مؤتمر صحفي بعد 6 أسابيع، عن جميع التفاصيل المتعلقة بـ مسابقة تعيين 30 ألف معلم بما فيها الشروط والتخصصات والأوراق المطلوبة للتعيين، مُناشدةً المعلمين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار الزائفة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.في سياق متصل، أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يتم حصر نسب العجز في المعلمين في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، وكذلك تحديد نسب العجز في كل مادة سواء أساسية أو أنشطة إضافية، وذلك لتيسير العمل على توزيع المعلمين بعد تعيينهم وفق ضوابط محكمة لسد العجز بشكل تدريجي، بحيث تحصل كل محافظة على عدد من المعلمين الجدد حسب العجز، مقارنة بباقي المحافظات، دون أن يتم تركيز أعداد بعينها في محافظة معينة، وترك محافظة أخرى تعاني من عجز المعلمين، وسيتاح التقدم لجميع المعلمين ممن تتوافر بهم شروط المسابقة، على أن يتم اختيار أصحاب الكفاءات ممن تتوافر لديهم الشروط والضوابط الخاصة بالمسابقة، وذلك التزاماً بمعايير النزاهة والشفافية.أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سوف تعقد الوزارة مؤتمرا صحفيا بعد 6 أسابيع للاعلان عن التفاصيل الرسمية لـ مسابقة تعيين 30 ألف معلموقال وزير التربية والتعليم : من المقرر خلال هذا المؤتمر الصحفي الكشف عن شروط مسابقة تعيين 30 ألف معلم والتخصصات والأوراق المطلوبة للتعيينوأضاف وزير التربية والتعليم ، أن كل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض مواقع الصحف الالكترونية عن معايير اختيار المعلمين في مسابقة تعيين 30 ألف معلموقال وزير التربية والتعليم : كل ما ينشر عن تفاصيل مسابقة تعيين 30 ألف معلم مجرد اجتهادات وإشاعات.وتقوم وزارة التربية والتعليم حاليا بـ حصر نسب العجز في المعلمين في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، وكذلك تحديد نسب العجز في كل مادة سواء أساسية أو أنشطة إضافية، وذلك لتيسير العمل على توزيع المعلمين بعد تعيينهم وفق ضوابط محكمة لسد العجز بشكل تدريجي.وأكدت وزارة التربية والتعليم ، أنه في مسابقة تعيين 30 ألف معلم سوف تحصل كل محافظة على عدد من المعلمين الجدد حسب العجز، مقارنة بباقي المحافظات، دون أن يتم تركيز أعداد بعينها في محافظة معينة، وترك محافظة أخرى تعاني من عجز المعلمين.