جامعة القاهرة تنفي إخلاء مدينة الطلبة

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إلغاء الفصل الدراسي الثاني، يتداول عدد كبير من طلاب الجامعات ورواد مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا خبر إلغاء الترم الثانى من العام الدراسي 2021 - 2022، وذلك بعد انتشار أنباء تفيد بـ إخلاء المدن الجامعية جامعة القاهرة تمهيداً لإصدار قرار بإلغاء الدراسة بكافة الجامعات على مستوى الجمهورية.



جامعة القاهرة توضح سبب إخلاء المدن الجامعية

إلغاء الفصل الدراسي الثاني …… أعلنت جامعة القاهرة أنه لا صحة لما يتردد بشأن إخلاء المدن الجامعية وأنه لا تزال تعمل المدن الجامعية بشكل طبيعي بكامل طاقتها حتى نهاية امتحانات الترم الأول.



كما أكدت على عودة الطلاب للمدن بعد إجازة منتصف العام الدراسي، علمًا بأن من الإجراءات الروتينية تعقيم المدن وإجراء عمليات الصيانة والأمان خلال فترة الإجازة التي يعود فيها الطلاب الى منازلهم عادة.

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والأمر كله يتعلق بإجازة منتصف العام الدراسي كما هو معتاد، وليس تمهيداً لإصدار قرار بإلغاء الفصل الدراسي الثاني.الغاء الفصل الدراسي الثانى …… وأهابت جامعة القاهرة بعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة، وعدم تصديق مثيري البلبلة، كما تهيب بالرجوع الى المكتب الاعلامي الرسمي للتأكد من مدى صحة اي معلومة.الغاء الفصل الدراسي الثانى مجلس الوزراء يكشف الحقيقةو قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمعرفة حقيقة الأخبار المتداولة بشأن الغاء الفصل الدراسي الثانى، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإخلاء المدينة الجامعية التابعة لجامعة القاهرة تمهيداً لإصدار قرار بإلغاء الفصل الدراسي الثاني 2021/ 2022 بكافة الجامعات على مستوى الجمهورية .مُشددةً على أن المدن الجامعية لا تزال تعمل بشكل طبيعي، وبكامل طاقتها حتى نهاية امتحانات الفصل الدراسي الأول، وسيتم عودة الطلاب للمدن بعد إجازة منتصف العام الدراسي.كما أوضحت وزارة التعليم العالي، أن عملية إخلاء غرف السكن بالمدن الجامعية التابعة لجامعة القاهرة هو أمر روتيني مؤقت معمول به منذ بداية جائحة كورونا، وذلك لتعقيمها بالكامل، بالإضافة إلى تركيب شبكة حديثة لمكافحة الحرائق بالمدن الجامعية، ولا علاقة له نهائياً بـ الغاء الفصل الدراسي الثانى.وزارة التعليم العالي الفصل الدراسي الثانى فى موعده ولا يوجد إلغاءوأشارت الوزارة إلى بدء الفصل الدراسي الثاني بكافة الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية في موعده المحدد بشكل طبيعي، دون أى الغاء الفصل الدراسي الثانى، وذلك وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021/2022.كما ناشدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين طلاب الجامعات، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (portal.mohesr.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة عبر الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني rumors@idsc.net.eg).