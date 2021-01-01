شاشات لعرض مباراة مصر والسنغال في نهائي أمم أفريقيا بـجامعة طنطا.. الأحد

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صورة الخبر: جامعة طنطا
جامعة طنطا

أعلنت جامعة طنطا، اليوم، عن تخصيص شاشات لعرض مباراة المنتخب المصري لكرة القدم أمام نظيره المنتخب السنغالي في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2022، الأحد القادم، بكلية التربية الرياضية.

ووجه الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا الدكتور علاء حلويش عميد كلية التربية الرياضية بالاستثمار الجيد لإمكانيات الكلية، والتي يتوافر بها شاشات عرض أن تفتح أبوابها بمجمع الرياضات المائية "حمام السباحة" أمام جميع منسوبي وطلاب الجامعة لمشاهدة المباراة الحاسمة، وذلك تماشيا مع سياسة الجامعة كونها جزءا من مجتمعها، مع الالتزام التام بضوابط الدخول الحرم الجامعى وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات، والمحافظة على التباعد الاجتماعي.

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وقال د.ذكي، أتمنى الفوز للمنتخب المصري لكرة القدم أمام المنتخب السنغالي، والفوز بلقب البطولة والعودة بالكأس.

المصدر: elbalad

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