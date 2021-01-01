مد التقدم لشغل 124 وظيفة بطب وصيدلة جامعة الوادى الجديد حتى 20 فبراير

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صورة الخبر: جامعة الوادي الجديد
جامعة الوادي الجديد


أعلنت جامعة الوادي الجديد عن مد باب التقدم لشغل عدد (124) وظيفة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالأقسام المختلفة بكليتي الطب البشرى والصيدلة لسد الاحتياجات من الكوادر البشرية (معيد - مدرس مساعد - مدرس - أستاذ مساعد - أستاذ) حتى يوم 20 فبراير بدلا من الأحد المقبل 6 فبراير الجارى .

وأوضحت جامعة الوادى الجديد أن من شروط الحصول على الوظيفة تقدير الدرجة الجامعية الأولى لوظائف المدرس والمدرس المساعد المعلن عنها في كليتي الطب والصيدلة لتصبح

أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس بتقدير تراكمي (جيد) على الأقل في الدرجة الجامعية الأولى بدلا من (جيد جدا).

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كما يجب أن يكون المتقدم مستوفيا للشروط الواردة بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما - لا يجـوز للمعين عـن طـريـق هـذا الإعـلان النقل أو الإعـارة أو القيام بإجـازة خـاصـة قبل مـرور خمس سنوات من شغل الوظيفة (يقدم إقرارا كتابياً بذلك) - ويكون تعيين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية التابعة للمجلس الأعلى للجامعات عن طريق النقل أو التعيين والأولوية للنقل.

المصدر: elbalad

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