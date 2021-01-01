مد التقدم لشغل 124 وظيفة بطب وصيدلة جامعة الوادى الجديد حتى 20 فبراير

أعلنت جامعة الوادي الجديد عن مد باب التقدم لشغل عدد (124) وظيفة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالأقسام المختلفة بكليتي الطب البشرى والصيدلة لسد الاحتياجات من الكوادر البشرية (معيد - مدرس مساعد - مدرس - أستاذ مساعد - أستاذ) حتى يوم 20 فبراير بدلا من الأحد المقبل 6 فبراير الجارى .
وأوضحت جامعة الوادى الجديد أن من شروط الحصول على الوظيفة تقدير الدرجة الجامعية الأولى لوظائف المدرس والمدرس المساعد المعلن عنها في كليتي الطب والصيدلة لتصبح
أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس بتقدير تراكمي (جيد) على الأقل في الدرجة الجامعية الأولى بدلا من (جيد جدا).
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