كلية التمريض جامعة حلوان تقرر مد فترة التقديم للدراسات العليا

أعلنت كلية التمريض جامعة حلوان، عن مد فترة استقبال طلبات الالتحاق بمرحلة الدراسات العليا بالكلية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2021-2022 بكافة المراحل.
وذلك للمراحل الثلاثة (الدبلوم، الماجستير، الدكتوراة)، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض .
وصرح مسئولو شئون الطلاب بالكلية، بأنه تم فتح باب التقديم للدراسات العليا منذ شهر يناير وكان من المقرر أن تنتهي فترة التسجيل يوم الثلاثاء الموافق31 يناير 2021 ولكن تقرر مد فترة التسجيل حتى يوم الاثنين الموافق 7 يناير 2022.
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