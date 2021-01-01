كلية التمريض جامعة حلوان تقرر مد فترة التقديم للدراسات العليا



كلية التمريض جامعة حلوان كلية التمريض جامعة حلوان



أعلنت كلية التمريض جامعة حلوان، عن مد فترة استقبال طلبات الالتحاق بمرحلة الدراسات العليا بالكلية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2021-2022 بكافة المراحل.



وذلك للمراحل الثلاثة (الدبلوم، الماجستير، الدكتوراة)، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض .



وصرح مسئولو شئون الطلاب بالكلية، بأنه تم فتح باب التقديم للدراسات العليا منذ شهر يناير وكان من المقرر أن تنتهي فترة التسجيل يوم الثلاثاء الموافق31 يناير 2021 ولكن تقرر مد فترة التسجيل حتى يوم الاثنين الموافق 7 يناير 2022.

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وتشمل الأوراق المطلوبة للتقديم بالدراسات العليا جامعة حلوان للوافدين الآتى :- طلب الالتحاق مرفق به صورة فوتوغرافية .- عدد 6 صور شخصية .- شهادة ميلاد أصلية أو مستخرج منها.- إقرار بأن الدارس ليس مقيدا فى العام الحالى بأي جهة أخرى .- صورة من جواز السفر .- شهادة الماجستير أو الليسانس موثقة ومختومة من وزارة الخارجية المصرية.- تسديد مصروفات الاختبارات الشخصية وفتح ملف.- تسديد المصروفات الدراسية للوافدين بالعملة الصعبة.- توثيق جميع شهادات الوافدين وتسديد رسوم صندوق رعاية الطلاب الوافدين.- تقديم شهادة معادلة من المجلس الأعلى للجامعات لحاملي البكالوريوس أو الليسانس.