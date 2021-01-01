لو لسه جديدة فى المطبخ.. نصائح هامة هتخليكى أستاذة فى الطبيخ



نصائح هامة هتخليكى أستاذة فى الطبيخ نصائح هامة هتخليكى أستاذة فى الطبيخ



الكثيرات من الفتيات المقبلات على الزواج لا يجدن الطهى بشكل محترف أو جيد، لذلك يشعرن بالقلق والتوتر عند دخول المطبخ لأول مرة، وقد يتسبب ذلك فى وقوعهن فى العديد من الأخطاء فى تحضير أول وجبة غذائية بعد الزواج، ولتجنب هذه المشكلة، نستعرض بعض النصائح التى أشارت إليها الشيف فاطمة عبد المنعم، للمقبلات على الزواج حتى يصبحن محترفات فى الطبخ.



نصائح هامة لسنة أولى مطبخ:

الترتيب وحفظ الأشياء:



يجب ترتيب المطبخ وتنظيفه قبل الطهي مع التأكد من وضع الأواني والملاعق في أماكنها المعروفة، حتى تستطيعي الحصول عليها بسهولة ويسر عند طهي الطعام.





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تنظيف الأطباق أولا بأول:يجب غسل الأطباق والأواني أولا بأول اثناء الطهي حتى لا تتراكم الأواني ويصعب تنظيفها وتشعرين بالملل .تخزين بعض الخضراوات للضرورة:تخزين الطماطم والخضراوات في الفريز وذلك لعمل صلصة الطماطم وتعبئتها في أكياس وأيضًا البسلة والفاصوليا والبامية والكثير من الأطعمة المقربة ووضعها في أكياس وتفريزها حتى تحصلي عليها بسهولة.دقيق أبيض:عند عمل المخبوزات فى المنزل لابد من اختيار نوع الدقيق الأبيض الخاص بالمخبوزات والحلوى لكي تحصلي على نتيجة مرضية وأيضًا يفضل الزبادي أو اللبن الرائب في تحضير المخبوزات لتحصلي على نتيجة مبهرة في المخبوزات.طرق مهمة للتخلص من الملح الزائد في الطعام:عند الرغبة فى التخلص من الملح الزائد في الطعام ينصح بتقشير ثمرة بطاطس وإضافتها في الطعام المالح حتى تمتص الملح الزائد من الطعام.تهدئه النار:عند طهي الطعام لابد أن يطهى على نار هادئة لتحصلي على طعام شهي.تخلصي من التصاق الكيك:ولتجنب إلتصاق الكيك في الصينية يجب دهن الصينية بالقليل من الزيت أو بقطعه من الزبدة.حفظ التوابل:يجب حفظ التوابل والبهارات والمشروبات الجافة في مكان مخصص معروف وأيضا كتابة أسماء أنواع التوابل على العلب الخاصة بها .تزين الطعام عند التقديم:تقديم الطعام بأشكال مختلفة وطرق جديدة، لابد من متابعه بعض قنوات الطبخ للتعرف على الوصفات الجديدة وطرق تقديم الطعام المختلفة لكي تنوعي من سفرة طعامك بأكلات تكون جديده وشهية.