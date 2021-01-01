أفضل طريقة لعمل الإكلير بمذاق لا يقاوم



أفضل طريقة لعمل الإكلير أفضل طريقة لعمل الإكلير

افضل طريقة لعمل الاكلير تعتبر من أكثر الوصفات التي تبحث عنها الكثير من ربات المنزل، فيعتبر الاكلير من أشهر حلويات المطبخ الفرنسي التي أصبحت متوفرة في العالم العربي بشكل كبير و بنكهات متعددة أيضا.

فنقدم لكم من خلال هذا التقرير افضل طرق لعمل الاكلير في المنزل بأقل المكونات و بأسهل الخطوات أيضا.



طريقة عمل الاكلير سالي فؤاد



قدمت الشيف سالي فؤاد طريقة عمل الاكلير الحلو و الحادق بمذاق شهي ولا يقاوم بأسهل الخطوات يمكنك تحضيره في البيت بدلا من شرائه من محلات الحلويات.

مقادير الاكلير

كوب ماء

نصف كوب زبدة

كوب دقيق

4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة

رشة ملح

فانيليا للحلو

رشة فلفل اسود للحادق

- لحشوة الحلو

2 كوب لبن

4 عبوة كريم شانتيه

- لحشو الحادق

لبنة

جبنة فيتا او كريم تشيز

خيار شرائح

جزر مبشور

بسطرمة

جبنة جودة مبشورة

طماطم شيري

زيتون شرائح

رومي مدخن

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-للتزيينكريمة مخفوقة شيكولاتة مذابة غامقة وبيضاءفاكهة حسب الرغبةصوص شيكولاتةمكسرات مجروشةطريقة تحضير الاكلير-يوضع الماء والزبدة في حلة على النار وتترك حتى الغليان لعمل عجينة الاكلير-يضاف الدقيق ويقلب جيدا بملعقة خشبية حتى يلم الدقيق على شكل كرة ويقلب قليلا-تنقل العجينة في بولة اخرى ثم يضاف البيض تدريجيا مع الضرب بملعقة خشبية او بالمضرب الكهربائي-يضاف الفانيليا للحلو أما الحادق رشة فلفل ورشة الملح-توضع العجينة في كيس حلواني- تضغط على صينية مبطنة بورق زبدة اشكال حسب الرغبة مثل شكل الاكلير المطول-تدخل العجينة الفرن حتى تصل الى اللون الذهبي الفاتح ثم تظل بالفرن حتى بعد تمام النضج ونطفئ الفرن ونتركها قليلا-نحشي الحادق باللبنة او الجبنة البيضاء و يزين بالجزر المبشور او الزيتون او نحشي بالبسطرمة او الرومي المدخن ويزين بالجبنة الجودة و الخيار و الطماطم شيري-نحشو الاكلير بكريمة المخفوقة وتغمس في الشيكولاتة البيضاء او الغامقة وتزين بالمكسرات حسب الرغبة او صوص الشيكولاتة وتقدم مع الفاكهةطريقة عمل الاكلير فاطمة ابو حاتيقدمت الشيف فاطمة ابو حاتي طريقة عمل ميني الاكلير، وذلك عبرحسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، بمذاق شهي و مختلف.مقادير ميني الاكلير2كوب دقيقكوب ماءكوب حليب200جرام زبدة طرية9 الي 10 بيض2 ملعقة كبيرة سكرملعقة صغيرة فانيلياذرة ملح-حشو الاكليركوب باستري كريم +2.5كوب حليب-للتغطيةكوب شوكولاته بالحليب ذائبةكوب شوكولاته بيضاء ذائبةكوب فسدق مطحونكوب بندق مجروش ناعمطريقة تحضير ميني الاكلير-داخل حلة قومي بإضافة الماء والزبدة وملح وسكر ورفعها علي نار متوسطة عندما تبدء بالغليان أضيفي الدقيق مع التقليب حتي تكون العجينة متماسكة وطرية اقوم بتهويتها بالعجان او المضرب الكهربائي .قومي باضافة البيض تدريجيا مع الفانيليا حتي يصبح قوام العجينة شكل منقار ثابت قومي بوضعها داخل كيس حلواني بقمع صغير وعلى صنية مدهونة زيت قليل الومنيوم قومي بتشكيل أصابع صغير من الاكلير وادخالها فرن ساخن جدا على درجة حرارة 180على الشبكة مده 40دقيقة فقط ثم فتح باب الفرن وسندة بملعقة خشبية وتركة 30دقيقة حتي يبرد تماما .ثم نضيف الحليب إلى البستيري كريم واخفق جيدا حتي يصبح القوام كريمي.قومي بوضعه في كيس حلواني ببلبلة صغيرة الحجم وعمل فتحات في الاكلير صغيرة وادخال القمع وملئها بالحشوة الاكلير أو الشوكولاته القابلة للدهن أو زبدة اللوتس من عند الفتحات اقوم بوضعها على الشيكولاتة البيضا أو الشوكولاته بالحليب ونزين بالمكسرات المطحونة أو بسكوت اللوتس المطحون ثم نتركة يتماسك و تقدم.طريقة عمل الاكلير الهشيعشق الكثير من الأشخاص تناول الاكلير الهش الذي يتمتع بمذاق و رائحة لا تقاوم مما يدفع البعض إلي شرائه في أغلب الأحيان من محلات الحلوى.فقدمت الشيف نرمين هنو مقدمة برنامج زي السكر المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل الاكلير الهش.مقادير الاكلير الهش-الشونصف كوب ماء115 جرام زبدةربع ملعقة صغيرة سكرربع ملعقة صغيرة ملح1 كوب دقيق5 بيض-كريمة الشوكولاتة2 كوب لبن 8صفار بيض6 ملعقة كبيرة سكر 3ملعقة كبيرة نشا200 جرام شوكولاتة داكنة مذابة 40جرام زبدة-جليز الشوكولاتة1كوب كريمة 300جرام شوكولاتةربع كوب زبدةطريقة تحضير الاكلير الهش-الشويضاف الدقيق ويقلب للحصول على كتلة واحدة من العجين مع التقليب على النار للتخلص من أكبر كمية من بخار الماءيوضع في العجان ويضاف البيض بالتدريج مع الخفقتضاف العجينة في كيس حلواني ويشكل في صينية مجهزة بورق الزبدةيخبز على حرارة 180 لمدة 15 - 20 دقيقة-حشو كريمة الشوكولاتةيسخن اللبن على النار ليغلييخفق صفار البيض والسكر ويضاف النشاتضاف نصف كمية اللبن الساخن مع التقليبيضاف الخليط على النار مرة أخرى مع الخفق ليتكاثفتضاف الشوكولاتة وتقلب حتى تذوب تماما وتضاف الزبدة وتقلب ويترك ليبرد بدرجة حرارة الغرفةيتم عمل فتحة في الإكلير وتضاف كريمة الحشو-الجليزتسخن الكريمة للغليان وتضاف الشوكولاتة وتقلب وتضاف الزبدةيغمس سطح الإكلير في الجليز ويقدمطريقة عمل الاكلير للشيف نجلاء الشرشابىقدمت الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد طريقة عمل الاكلير بأسهل الخطوات فيما يلي:مقادير إكلير الشيكولاتة1 كوب دقيق4 بيضةربع كوب كاكاو1 كوب ماء 2ملعقة كبيرة زبدة1 ملعقة صغيرة سكررشة ملحفانيليا- مهلبية الشكولاتة2 كوب لبن 3ملعقة كبيرة نشاربع كوب سكر 1كوب شكولاتة مبشورة2 ملعقة كبيرة كاكاو- صوص الشكولاتة1 كوب شكولاتة مبشورة2 ملعقة كبيرة زبدةربع كوب لبنسكر بودرة للزينةطريقة تحضير إكلير الشيكولاتة- سخنى الماء وسيحى به الزبدة- أضيفى خليط الدقيق والملح والكاكاو- ضعى الخليط فى العجان ثم أضيفى البيض واحدة تلو الأخرى ثم أضيفى السكر والفانيليا- ضعى الخليط فى كيس حلوانى ورصى الإكلير فى صينية وإدخليه الفرنطريقة تحضير المهلبية- قلبى النشا مع اللبن ثم أضيفى السكر و الكاكاو والشكولاتة المبشورة وقلبى- أتركى الخليط ليبرد قليلاًطريقة تحضير الصوص- سيحى الزبدة مع اللبن ثم أضيفى الشكولاتة المبشورة وقلبى حتى تسيح- إحشى الإكلير بالمهلبية وزينى الوجة بالصوص والسكر البودرة وقدميه