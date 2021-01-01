أفضل طريقة لعمل الإكلير بمذاق لا يقاوم

أفضل طريقة لعمل الإكلير
افضل طريقة لعمل الاكلير تعتبر من أكثر الوصفات التي تبحث عنها الكثير من ربات المنزل، فيعتبر الاكلير من أشهر حلويات المطبخ الفرنسي التي أصبحت متوفرة في العالم العربي بشكل كبير و بنكهات متعددة أيضا.
فنقدم لكم من خلال هذا التقرير افضل طرق لعمل الاكلير في المنزل بأقل المكونات و بأسهل الخطوات أيضا.
طريقة عمل الاكلير سالي فؤاد
قدمت الشيف سالي فؤاد طريقة عمل الاكلير الحلو و الحادق بمذاق شهي ولا يقاوم بأسهل الخطوات يمكنك تحضيره في البيت بدلا من شرائه من محلات الحلويات.
مقادير الاكلير
كوب ماء
نصف كوب زبدة
كوب دقيق
4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة
رشة ملح
فانيليا للحلو
رشة فلفل اسود للحادق
- لحشوة الحلو
2 كوب لبن
4 عبوة كريم شانتيه
- لحشو الحادق
لبنة
جبنة فيتا او كريم تشيز
خيار شرائح
جزر مبشور
بسطرمة
جبنة جودة مبشورة
طماطم شيري
زيتون شرائح
رومي مدخن
-للتزيين
كريمة مخفوقة شيكولاتة مذابة غامقة وبيضاء
فاكهة حسب الرغبة
صوص شيكولاتة
مكسرات مجروشة
طريقة تحضير الاكلير
-يوضع الماء والزبدة في حلة على النار وتترك حتى الغليان لعمل عجينة الاكلير
-يضاف الدقيق ويقلب جيدا بملعقة خشبية حتى يلم الدقيق على شكل كرة ويقلب قليلا
-تنقل العجينة في بولة اخرى ثم يضاف البيض تدريجيا مع الضرب بملعقة خشبية او بالمضرب الكهربائي
-يضاف الفانيليا للحلو أما الحادق رشة فلفل ورشة الملح
-توضع العجينة في كيس حلواني
- تضغط على صينية مبطنة بورق زبدة اشكال حسب الرغبة مثل شكل الاكلير المطول
-تدخل العجينة الفرن حتى تصل الى اللون الذهبي الفاتح ثم تظل بالفرن حتى بعد تمام النضج ونطفئ الفرن ونتركها قليلا
-نحشي الحادق باللبنة او الجبنة البيضاء و يزين بالجزر المبشور او الزيتون او نحشي بالبسطرمة او الرومي المدخن ويزين بالجبنة الجودة و الخيار و الطماطم شيري
-نحشو الاكلير بكريمة المخفوقة وتغمس في الشيكولاتة البيضاء او الغامقة وتزين بالمكسرات حسب الرغبة او صوص الشيكولاتة وتقدم مع الفاكهة
طريقة عمل الاكلير فاطمة ابو حاتي
قدمت الشيف فاطمة ابو حاتي طريقة عمل ميني الاكلير، وذلك عبرحسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، بمذاق شهي و مختلف.
مقادير ميني الاكلير
2كوب دقيق
كوب ماء
كوب حليب
200جرام زبدة طرية
9 الي 10 بيض
2 ملعقة كبيرة سكر
ملعقة صغيرة فانيليا
ذرة ملح
-حشو الاكلير
كوب باستري كريم +2.5كوب حليب
-للتغطية
كوب شوكولاته بالحليب ذائبة
كوب شوكولاته بيضاء ذائبة
كوب فسدق مطحون
كوب بندق مجروش ناعم
طريقة تحضير ميني الاكلير
-داخل حلة قومي بإضافة الماء والزبدة وملح وسكر ورفعها علي نار متوسطة عندما تبدء بالغليان أضيفي الدقيق مع التقليب حتي تكون العجينة متماسكة وطرية اقوم بتهويتها بالعجان او المضرب الكهربائي .
قومي باضافة البيض تدريجيا مع الفانيليا حتي يصبح قوام العجينة شكل منقار ثابت قومي بوضعها داخل كيس حلواني بقمع صغير وعلى صنية مدهونة زيت قليل الومنيوم قومي بتشكيل أصابع صغير من الاكلير وادخالها فرن ساخن جدا على درجة حرارة 180على الشبكة مده 40دقيقة فقط ثم فتح باب الفرن وسندة بملعقة خشبية وتركة 30دقيقة حتي يبرد تماما .
ثم نضيف الحليب إلى البستيري كريم واخفق جيدا حتي يصبح القوام كريمي.
قومي بوضعه في كيس حلواني ببلبلة صغيرة الحجم وعمل فتحات في الاكلير صغيرة وادخال القمع وملئها بالحشوة الاكلير أو الشوكولاته القابلة للدهن أو زبدة اللوتس من عند الفتحات اقوم بوضعها على الشيكولاتة البيضا أو الشوكولاته بالحليب ونزين بالمكسرات المطحونة أو بسكوت اللوتس المطحون ثم نتركة يتماسك و تقدم.
طريقة عمل الاكلير الهش
يعشق الكثير من الأشخاص تناول الاكلير الهش الذي يتمتع بمذاق و رائحة لا تقاوم مما يدفع البعض إلي شرائه في أغلب الأحيان من محلات الحلوى.
فقدمت الشيف نرمين هنو مقدمة برنامج زي السكر المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل الاكلير الهش.
مقادير الاكلير الهش
-الشو
نصف كوب ماء
115 جرام زبدة
ربع ملعقة صغيرة سكر
ربع ملعقة صغيرة ملح
1 كوب دقيق
5 بيض
-كريمة الشوكولاتة
2 كوب لبن 8
صفار بيض
6 ملعقة كبيرة سكر 3
ملعقة كبيرة نشا
200 جرام شوكولاتة داكنة مذابة 40
جرام زبدة
-جليز الشوكولاتة1
كوب كريمة 300
جرام شوكولاتة
ربع كوب زبدة
طريقة تحضير الاكلير الهش
-الشو
يضاف الدقيق ويقلب للحصول على كتلة واحدة من العجين مع التقليب على النار للتخلص من أكبر كمية من بخار الماء
يوضع في العجان ويضاف البيض بالتدريج مع الخفق
تضاف العجينة في كيس حلواني ويشكل في صينية مجهزة بورق الزبدة
يخبز على حرارة 180 لمدة 15 - 20 دقيقة
-حشو كريمة الشوكولاتة
يسخن اللبن على النار ليغلي
يخفق صفار البيض والسكر ويضاف النشا
تضاف نصف كمية اللبن الساخن مع التقليب
يضاف الخليط على النار مرة أخرى مع الخفق ليتكاثف
تضاف الشوكولاتة وتقلب حتى تذوب تماما وتضاف الزبدة وتقلب ويترك ليبرد بدرجة حرارة الغرفة
يتم عمل فتحة في الإكلير وتضاف كريمة الحشو
-الجليز
تسخن الكريمة للغليان وتضاف الشوكولاتة وتقلب وتضاف الزبدة
يغمس سطح الإكلير في الجليز ويقدم
طريقة عمل الاكلير للشيف نجلاء الشرشابى
قدمت الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد طريقة عمل الاكلير بأسهل الخطوات فيما يلي:
مقادير إكلير الشيكولاتة
1 كوب دقيق
4 بيضة
ربع كوب كاكاو
1 كوب ماء 2
ملعقة كبيرة زبدة
1 ملعقة صغيرة سكر
رشة ملح
فانيليا
- مهلبية الشكولاتة
2 كوب لبن 3
ملعقة كبيرة نشا
ربع كوب سكر 1
كوب شكولاتة مبشورة
2 ملعقة كبيرة كاكاو
- صوص الشكولاتة
1 كوب شكولاتة مبشورة
2 ملعقة كبيرة زبدة
ربع كوب لبن
سكر بودرة للزينة
طريقة تحضير إكلير الشيكولاتة
- سخنى الماء وسيحى به الزبدة
- أضيفى خليط الدقيق والملح والكاكاو
- ضعى الخليط فى العجان ثم أضيفى البيض واحدة تلو الأخرى ثم أضيفى السكر والفانيليا
- ضعى الخليط فى كيس حلوانى ورصى الإكلير فى صينية وإدخليه الفرن
طريقة تحضير المهلبية
- قلبى النشا مع اللبن ثم أضيفى السكر و الكاكاو والشكولاتة المبشورة وقلبى
- أتركى الخليط ليبرد قليلاً
طريقة تحضير الصوص
- سيحى الزبدة مع اللبن ثم أضيفى الشكولاتة المبشورة وقلبى حتى تسيح
- إحشى الإكلير بالمهلبية وزينى الوجة بالصوص والسكر البودرة وقدميه
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