

طاجن الأرز المعمر باللحمة طاجن الأرز المعمر باللحمة

يعتبر طاجن الأرز المعمر من أشهر الأكلات الشعبية المنتشرة فى محافظات الوجه البحري فهى من الأكلات المصرية القديمة التى استطاعت أن تستمر حتى اليوم بفضل مذاقها الشهي.







نقدم لكم طريقة عمل طاجن الأرز المعمر باللحمة بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.

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تكات وأسرار طهي الأرزكيف أستفيد من الأرز المعجن.. طرق إعادة تدويرهمقادير طاجن الأرز المعمر:نصف كيلو لحمة مكعبات2 بصلة متوسطة3 كوب أرز3 كوب لبنكيلو قشطة بلدىقشطة بلدىماءملحفلفل أسودطريقة عمل طاجن الأرز المعمر باللحمة:* فى حلة بها القليل من الزيت والزبدة على النار شوحى اللحمة مع البصل وأضيفى الملح والفلفل الأسود ثم ضعى الأرز فى الطاجن وأضيفى له القشطة واللبن والماء.* أضيفى اللحمة المشوحة وأدخلى الطاجن الفرن حتى تمام نضج الأرز وقدمي طاجن الأرز المعمر ساخنا.