علاج بحة الصوت بسرعة.. بالأعشاب وزيت الزيتون



علاج بحة الصوت علاج بحة الصوت

يمكن علاج بحة الصوت بسرعة وبسهولة في المنزل، ولكن الأمر يحتاج إلى بعض الوقت حتى تقوم الأحبال الصوتية بالراحة والرجوع إلى وضعها الطبيعي، ولمعرفة كيفية علاج بحة الصوت بسرعة يجب معرفة أسباب بحة الصوت، ولحسن الحظ، معظم هذه الأسباب ليست خطيرة ويمكنها الزوال بعد فترة قصيرة.



وغالبًا ما يمكن علاج بحة الصوت والتهاب الحلق، ويمكن أن يتحسن التهاب الحنجرة الحاد من تلقاء نفسه في غضون أسبوع، يمكن أيضًا أن تساعد تدابير الرعاية الذاتية، مثل إراحة الصوت وشرب السوائل والقيام بعمل جلسات بخار الهواء ، في تحسين الأعراض.



ويهدف علاج بحة الصوت والتهاب الحلق المزمن إلى علاج الأسباب الكامنة، مثل حرقة المعدة أو التدخين أو الإفراط في تناول الكحول، وتشمل الأدوية المستخدمة في بعض الحالات ما يلي:

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- المضادات الحيوية :وفي جميع حالات التهاب الحنجرة تقريبًا يمكن علاج بحة الصوت والتهاب الحلق، ولا يفيد المضاد الحيوي لأن السبب عادة ما يكون فيروسيًا، ولكن إذا كنت مصابًا بعدوى بكتيرية، فقد يوصي الطبيب بمضاد حيوي.- الستيرويدات القشرية :وفي بعض الأحيان، يمكن أن تساعد الكورتيكوستيرويدات في تقليل علاج بحة الصوت والتهاب الحلق. ومع ذلك، ولا يتم استخدام هذا العلاج إلا عندما تكون هناك حاجة ملحة لعلاج التهاب الحنجرة، وكما هو الحال في بعض الحالات عندما يكون الطفل مصابًا بالتهاب الحنجرة المسبب للاختناق.- تجنب بعض السلوكيات :ويمكن علاج بحة الصوت والتهاب الحلق عن طريق تقليل السلوكيات التي تؤدي إلى تفاقم صوتك، مثل: التحدث بصوت مرتفع وتجنب استخدام المشروبات الساخنة، او شرب المشروبات شديدة البرودة، وفي بعض الحالات الشديدة يمكن علاج بحة الصوت والتهاب الحلق ، قد تحتاج إلى جراحة.علاج بحة الصوت بالأعشابيلجأ البعض إلى علاج بحة الصوت بالأعشاب عندما تكون مصابًا بالتهاب الحنجرة؛ حيث تتورم الأحبال الصوتية و يتسبب في تهيجها، مما يجعلها بحاجة إلى وقت كي تشفى تماما، لذا يجب تجنب الكلام بصوت مرتفع أو الصراخ.وإذا كان عليك التحدث في اجتماع أو أمام مجموعة، فتجنب محاولة التحدث بصوت مرتفع لكي لا يتعرض صوتك للإجهاد أكثر، ويمكن التحدث بالهمس، والتواصل مع الآخرين عبر مكبر الصوت الذي يمكن رفعه .ويزيد الغناء من بحة الصوت والتهاب الأحبال الصوتية، لذا يجب أخذ قسط من الراحة وتجنب استخدام الأحبال الصوتية قدر المستطاع لبضعة أيام؛ حيث أن استخدم صوتك بشكل غير منتظم قدر المستطاع ان يعيد الصوت لطبيعته مرة أخرى .وقد تخفف بعض طرق الرعاية الذاتية والعلاجات المنزلية من أعراض التهاب الحنجرة وتقليل الضغط على صوتك، حيث يمكن علاج بحة الصوت بالأعشاب وغيرها من الطرق الطبيعية والبسيطة :- استنشاق بخار الماء :ويمكن استخدام بخار الماء للحفاظ على رطوبة الهواء في جميع أنحاء منزلك أو مكتبك؛ حيث يمكنك استنشاق بخار الماء من وعاء به ماء ساخن أو دش ساخن ان يقوم بعلاج بحة الصوت.- إراحة الصوت قدر الإمكان :ويمكن تجنب التحدث أو الغناء بصوت عالٍ أو لفترة طويلة، وإذا كنت بحاجة إلى التحدث أمام مجموعات كبيرة ، فحاول استخدام ميكروفون ومكبر صوت.- شرب السوائل :اشرب الكثير من السوائل لمنع الجفاف (تجنب الكحول والكافيين)، ويمكن علاج بحة الصوت بالأعشاب عن طريق إستهلاك الشاي بالعسل، والليمون الدافئ، والزنجبيل ، وهي مشروبات يمكنها معالجة التهاب الحلق وتقليل السعال .- بلل حلقك :ويجب تجربة مص أقراص الاستحلاب أو الغرغرة بالماء المالح أو مضغ قطعة من العلكة لتجنب جفاف الحلق .- تجنب مزيلات الاحتقان :يمكن لهذه الأدوية أن تسبب جفاف الحلق وبالتالي زيادة بحة الصوت .- تجنب الهمس :ويمكن للهمس ومحاولة إصدار الصوت ان يضع أحبالك الصوتية تحت ضغط كبير أكثر من الكلام العادي.علاج بحة الصوت بسبب البردوعادةً ما يمكن علاج بحة الصوت بسبب البرد ويتحسن التهاب الحنجرة الحاد من تلقاء نفسه في غضون أسبوع تقريبًا، وهي حالة تحدث بسبب عدوى فيروسية (مثل الزكام) أو الإفراط في استخدام الصوت ، مما يعني أن المضادات الحيوية لن تساعد في علاجه.وإذا استمرت بحة الصوت لديك لأكثر من أسبوعين، فقد تكون مصابًا بالتهاب الحنجرة المزمن (طويل الأمد) . يجب أن يفحص الطبيب التهاب الحنجرة المزمن لأنه قد يكون له سبب أساسي ، مثل ارتداد الحمض أو عدوى بكتيرية.ويمكن علاج بحة الصوت بسبب البرد اعتمادًا على الأعراض التي تعاني منها ، قد يحيلك الطبيب إلى اختصاصي طب الأنف والأذن والحنجرة، وبعد الحصول على تاريخك الطبي وقائمة الأدوية الخاصة بك ، قد يقوم الطبيب بتقديم علاج بحة الصوت بسبب البرد المناسب لحالتك .وقد تخفف بعض طرق الرعاية الذاتية والعلاجات المنزلية من أعراض التهاب الحنجرة وتقليل الضغط على صوتك، حيث يمكن علاج بحة الصوت بسبب البرد ببعض الطرق الطبيعية والبسيطة، مثل :- استنشاق بخار الماء :ويمكن استخدام بخار الماء للحفاظ على رطوبة الهواء في جميع أنحاء منزلك أو مكتبك؛ حيث يمكنك استنشاق بخار الماء من وعاء به ماء ساخن أو دش ساخن ان يقوم بعلاج بحة الصوت.- إراحة الصوت قدر الإمكان :ويمكن تجنب التحدث أو الغناء بصوت عالٍ أو لفترة طويلة، وإذا كنت بحاجة إلى التحدث أمام مجموعات كبيرة ، فحاول استخدام ميكروفون ومكبر صوت.- شرب السوائل :اشرب الكثير من السوائل لمنع الجفاف (تجنب الكحول والكافيين)، ويمكن علاج بحة الصوت بالأعشاب عن طريق إستهلاك الشاي بالعسل، والليمون الدافئ، والزنجبيل ، وهي مشروبات يمكنها معالجة التهاب الحلق وتقليل السعال .- بلل حلقك :ويجب تجربة مص أقراص الاستحلاب أو الغرغرة بالماء المالح أو مضغ قطعة من العلكة لتجنب جفاف الحلف- تجنب مزيلات الاحتقان :يمكن لهذه الأدوية أن تسبب جفاف الحلق وبالتالي زيادة بحة الصوت .- تجنب الهمس :ويمكن للهمس ومحاولة إصدار الصوت أن يضع أحبالك الصوتية تحت ضغط كبير أكثر من الكلام العادي.علاج الصوت المكتوميعتمد علاج الصوت المكتوم على الحالة التي تسبب بحة في الصوت، وإذا كنت تعاني من بحة في الصوت بشكل متكرر لأنك تستخدم صوتك كثيرًا كل يوم ، فقد تحتاج إلى زيارة الطبيب من أجل علاج الصوت.وهناك تمارين يمكنك القيام بها وسيتم تعليمك كيفية استخدام صوتك لتجنب بحة الصوت، وعلاج الصوت المكتوم؛ حيث يمكن ان يتحسن التهاب الحنجرة الحاد من تلقاء نفسه في غضون أسبوع .ويهدف علاج الصوت المكتوم إلى علاج الأسباب الكامنة ، مثل حرقة المعدة أو التدخين أو الإفراط في تناول الكحول، ويمكن أيضًا أن تساعد تدابير الرعاية الذاتية في علاج الصوت المكتوم، مثل إراحة الصوت وشرب السوائل والقيام بعمل جلسات بخار الهواء ، في تحسين الأعراضويشمل علاج بعض المشاكل الصحية المساهمة، والتي يقوم الطبيب باكتشافه بعد ان يقوم بتشخيص حالتك، وفي أغلب الحالات يكون علاج الصوت المكتوم في التخلص من الأسباب الكامنة، والتي تشمل ما يلي:- تجنب استخدام صوتك كثيرا :ويمكن تجنب استخدام صوتك وراحته الصوت لفترات طويلة ان يعيد الصوت بعد فترة وجيزة .- عدوى البرد أو الجيوب الأنفية :ودع نزلات البرد تأخذ مجراها، أو تناول أدوية البرد التي لا تستلزم وصفة طبية.- علاج التهاب الحنجره :ويمكن علاج التهاب الحنجرة عن طريق الحصول على وصفة طبية من المضادات الحيوية أو الستيرويدات القشرية.