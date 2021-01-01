دراسة : مدخنو الحشيش أكثر عرضة لـ السكتة الدماغية بنسبة 50?



مدخنو الحشيش مدخنو الحشيش

يعتبر التعرض لـ السكتة الدماغية له العديد من الأسباب ومن بينها التدخين.. وقد توصلت دراسة جديدة أجراها باحثون أمريكيون، إلى أن مدخني الحشيش الذين نجوا من السكتة الدماغية أكثر عرضة بنسبة 50 في المائة للإصابة بمرض آخر مقارنة بأقرانهم إن لم يقلعوا عن التدخين.



ووجد الباحثون المشرفون على الدراسة، أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 45 عامًا والذين يعانون من يدخنون الحشيش بشراهة ، كانوا أكثر عرضة بنسبة 48 في المائة للدخول إلى المستشفى بسكتة دماغية أخرى مقارنة بغير المدخنين.





وأوضح الباحثون، أن تدخين الحشيش في يمكن أن تسبب الالتهاب، مما يزيد من فرص الإصابة بالسكتة الدماغية أو تضيق الأوعية الدموية في الدماغ مباشرة، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية .

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وتزعم الدراسة الأخيرة أنها المرة الأولى التي ينظر فيها العلم في علاقة تدخين الحشيش بالأخص الإصابة بالسكتة الدماغية المتكررة؛ حيث فحص الأطباء السجلات الصحية لأكثر من 160 ألف شاب ناجٍ من السكتات الدماغية في الولايات المتحدة تم جمعها على مدار عامين.وأفاد الباحثون، ان السكتات الدماغية المتكررة هي حالة إصابة الشخص بسكتة دماغية أخرى في الأيام أو الأسابيع أو الأشهر ، بعد أول ظهور لها ، مع انخفاض الخطر بمرور الوقت.ويمكن أن تحدث السكتات الدماغية المتكررة أيضًا بعد نوبة إقفارية عابرة (TIA) ، تُعرف أيضًا باسم "السكتة الدماغية الصغيرة" ، حيث يتم قطع إمدادات الدم إلى الدماغ بشكل مؤقت. يمكن أن تكون النوبات الإقفارية العابرة غالبًا مقدمة لسكتة دماغية كاملة.وبينما أشارت العددي من الدراسات السابقة، إلى أن الأشخاص الذين يدخنون الحشيش لديهم مخاطر أعلى للإصابة بسكتة دماغية ، أراد الأطباء استكشاف العلاقة بين الدواء وأحداث السكتة الدماغية المتكررة.وفي الدراسة الجديدة فحص الأطباء بيانات من 161،390 أمريكيًا تتراوح أعمارهم بين 18 و 44 عامًا تم نقلهم إلى المستشفى بين أكتوبر 2015 و 2017 والذين عانوا سابقًا من سكتة دماغية أو TIA، وجد الباحثون أن حوالي 7 في المائة من مدخني الحشيش تم نقلهم إلى المستشفى بسبب سكتة دماغية متكررة ، مقارنة بنحو 5 في المائة بدون إدمان.وقال المؤلف الرئيسي للدراسة الدكتور أخيل جين ، الطبيب المقيم في مستشفى ميرسي فيتزجيرالد في بنسلفانيا ، إن البيانات تظهر الحاجة إلى زيادة الوعي بخطر الإصابة بالسكتات المتكررة من تدخين الحشيش بين الشباب.وتحدث السكتات الدماغية بسبب انقطاع إمداد الدماغ بالدم ، ويرجع ذلك في الغالب إلى جلطة ، تسمى السكتة الدماغية الإقفارية ، والتي تمثل 85 في المائة من جميع الحالات، وترجع الحالات الأخرى في الغالب إلى انفجار وعاء دموي يغذي الدماغ ، وهو ما يسمى السكتة الدماغية النزفية.ويقدر المعهد الوطني للصحة والرعاية في المملكة المتحدة أن 26 في المائة من الناجين من السكتات الدماغية يمكن ان تتكرر الإصابة لهم في غضون خمس سنوات من حدوثها مرة أخرى.