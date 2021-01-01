كوريا الجنوبية تبرر سبب رفضها الكشف عن تفاصيل عقد تصدير أسلحة لمصر

وصف المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية طلب الكشف عن شروط العقد المحددة مع مصر لتصدير إليها مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع من طراز "كي – 9"، بأنه طلب يضر بالمصلحة الوطنية الكورية.
وفي مقابلة مع محطة راديو "إم بي سي"، صرّح بارك سو هيون، السكرتير الأول للتواصل مع الشعب بالمكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية بأنه "إذا كشفت الحكومة عن مثل هذه الشروط بالتفاصيل، فقد لا تتمكن من تصدير أسلحتها".
وكانت إحدى وسائل الإعلام الكورية قد ذكرت في وقت سابق، أن مصر ستشتري هذا الطراز من مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع من كوريا الجنوبية، باستخدام الأموال التي سيقرضها بنك التصدير والاستيراد الكوري، ووصفت العقد بأنه "غير مسبوق لصالح دولة مستوردة".
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