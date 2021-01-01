إغلاق المدارس.. عاصفة ثلجية عاتية تجتاح الولايات المتحدة.. فيديو

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صورة الخبر: عاصفة ثلجية عاتية تجتاح الولايات المتحدة
عاصفة ثلجية عاتية تجتاح الولايات المتحدة

أذاعت فضائية "يورونيوز"، فيديو يعرض عاصفة ثلجية عاتية تجتاح وسط وشمال شرق الولايات المتحدة.

وأوضحت أن عاصفة شتوية عاتية اجتاحت وسط وشمال شرق الولايات المتحدة مسببة تساقطا كثيفا للثلوج وانقطاع الكهرباء عن آلاف السكان وأدت إلى إغلاق المدارس في عدة ولايات.

وأشارت إلى أن هيئة الأرصاد الجوية الوطنية قالت إن التحذيرات الصادرة من عاصفة شتوية وثلجية تظل سارية في مناطق واسعة بالولايات المتحدة تمتد من تكساس إلى الغرب الأوسط وحتى نيو إنغلاند حتى صباح الجمعة.

المصدر: فضائية "يورونيوز"

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