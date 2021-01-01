أجهزة Switch لألعاب الفيديو تحقق لـ نينتندو مبيعات خيالية ب 103 مليون وحدة

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أجهزة Switch

حققت أجهزة ألعاب الفيديو Nintendo Switch نينتندو سويتش، مبيعات ضخمة تخطت 103 مليون وحدة حول العالم، إذ استطاعت الأجهزة التفوق على أجهزة ألعاب سونى ومايكروسوفت.

وبحسب شبكة CNBC الأمريكية فإن شركة Nintendo نينتندو تضع ثقة كبيرة على أجهزتها لألعاب الفيديو في تحقيق مبيعات أعلى خلال الفترة المقبلة مقارنة بشركات ألعاب الفيديو العملاقة.

وعلى الرغم من المبيعات الكبيرة التى استطاعت الشركة تحقيقها إلا أنه خفضت توقعاتها لمبيعات Switch سويتش، بسبب نقص الرقائق وقضايا سلسلة التوريد ، حيث تتوقع بيع 23 مليون وحدة تحكم أخرى في الربع القادم.

ووفقا لتقرير صادر عن بلومبرج ، قال رئيس شركة نينتندو شونتارو فوروكاوا أمس ، "إن أجهزة Switch سويتش في لا زال أمامها الكثير لتحققه والزخم الذي بدأ هذا العام جيد، حيث إنها جاهزة لكسر نمط وحدات التحكم السابقة في السوق وتسعى للنمو أكثر".

وتم إطلاق أجهزة ألعاب الفيديو Switch في مارس عام 2017 مقابل 299 دولارًا ، وعلى الرغم من ذلك فإن سعرها لا يزال ثابتًا، حيث أصدرت الشركة نماذج متعددة من النظام الهجين لوحدة التحكم المحمولة بما في ذلك نسخة محدثة من Switch الأصلي و Switch Lite وكذلك Switch OLED الأحدث سعر 349 دولارا، والذي تم إطلاقه في أكتوبر الماضي.

المصدر: صدى البلد

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