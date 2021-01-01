"روس كوسموس" تكشف عن خوارزمية لاختبار منظومة إنقاذ في مركبة فضائية تطلق من مطار "فوستوتشني"

أعلن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين أنه قد تم إقرار تسلسل اختبار منظومة إنقاذ رواد الفضاء في مركبة "أوريول" الروسية الفضائية الواعدة.
وأضاف أن كل اختباراتها ستجري في مطار "فوستوتشني" الفضائي في أقصى شرق روسيا من حيث سيتم إطلاق المركبة.
وسيبدأ الاختبار، حسب روغوزين، عام 2023 من وحدة الإنقاذ الطارئ. ويفترض أن يتم كذلك إسقاط نموذج يحاكي مركبة " أوريول" العائدة إلى الأرض من مروحية محلقة في الجو. وذلك من أجل التأكد من فاعلية أجهزة الهبوط.
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