"روس كوسموس" تكشف عن خوارزمية لاختبار منظومة إنقاذ في مركبة فضائية تطلق من مطار "فوستوتشني"

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › "روس كوسموس" تكشف عن خوارزمية لاختبار منظومة إنقاذ في مركبة فضائية تطلق من مطار "فوستوتشني"

صورة الخبر: روس كوسموس
روس كوسموس

أعلن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين أنه قد تم إقرار تسلسل اختبار منظومة إنقاذ رواد الفضاء في مركبة "أوريول" الروسية الفضائية الواعدة.

وأضاف أن كل اختباراتها ستجري في مطار "فوستوتشني" الفضائي في أقصى شرق روسيا من حيث سيتم إطلاق المركبة.

وسيبدأ الاختبار، حسب روغوزين، عام 2023 من وحدة الإنقاذ الطارئ. ويفترض أن يتم كذلك إسقاط نموذج يحاكي مركبة " أوريول" العائدة إلى الأرض من مروحية محلقة في الجو. وذلك من أجل التأكد من فاعلية أجهزة الهبوط.

وقد قام روغوزين الأربعاء 2 فبراير بزيارة تفقدية لشركة "إينيرغيا" التي تولت إنتاج مركبة "أوريول" الفضائية الواعدة واطلع على إنتاج نماذج تجريبية للمركبة ستخضع للاختبار وأول نموذج سيتم إطلاقه إلى مدار الأرض.

يذكر أن مركبة "أوريول" الفضائية الروسية تخصص للقيام برحلات فضائية بعيدة المدى إلى القمر وتتسع المركبة لـ 6 رواد ويتوقع أن يطلق أول نموذج اختباري غير مأهول لها نهاية عام 2023.

المصدر: روسيا اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على "روس كوسموس" تكشف عن خوارزمية لاختبار منظومة إنقاذ في مركبة فضائية تطلق من مطار "فوستوتشني"

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
31636

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager