تصميم جديد لواجهة مشغل الفيديو في YouTube على Android وiOS



YouTube YouTube

أعلنت اليوم، شركة YouTube، عن وصول، تحديث جديد، لتطبيقها على، الأجهزة التي تعمل، بنظامي Android، وiOS، يجلب معه، تصميما جديدا، لواجهة مشغل الفيديو، أثناء ملء الشاشة، وهذا سيسهل عليك، تسجيل الإعجاب، أو عدم الإعجاب بالفيديو، أو عرض التعليقات، أو مشاركة الفيديو، بدون الخروج، من وضع ملء الشاشة.



وبجانب ذلك، ستجد زرا في، الركن الأيمن السفلي، عند الضغط عليه، سيتم عرض، مقاطع الفيديو ذات الصلة، وستختفي عناصر تحكم، YouTube، وستظهر معاينة للمقاطع، المتعلقة بالمحتوى، الذي تشاهده، ومن ناحية أخرى، سيحتفظ يوتيوب، بالاختصارات في المقدمة، بحيث تتمكن من، تعديل جودة الفيديو، أو تفعيل الترجمة، أو مشاركة المحتوى، أو نسخ رابط الفيديو.



التغيير الجديد، في واجهة مشغل الفيديو، لا يظهر إلا، عند عرض، ملء الشاشة، ويبدو التطبيق متماثلا، إلى حد كبير، عند مشاهدة مقطع فيديو، في الوضع الرأسي، لكي توفر الشركة، نفس الخيارات، في الوضع العادي، أو وضع الشاشة الكاملة، وذلك وفقا للصورة، الموجودة أمامكم.

قد يعجبك أيضا...

ووفقا للمتحدث الرسمي، باسم Google، فإن واجهة المستخدم الجديدة، تم طرحها بالفعل، للهواتف، والأجهزة الذكية، التي تعمل بنظامي، Android، وiOS، وأيضا تستعد، YouTube، لتقديم، مميزات أخرى، إلى تطبيق الفيديو، بما في ذلك، ميزة تنزيل، مقاطع الفيديو تلقائيا، لمشاهدتها في، وضع عدم الاتصال، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الشركة، تختبر وضع، صورة داخل صورة، على iOS.