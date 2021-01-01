سامسونج تنشر عروضا ترويجية لتأكيد مواصفات Galaxy Tab S8 Ultra



Galaxy Tab S8 Ultra Galaxy Tab S8 Ultra

قبل أيام قليلة، من الإعلان عن، أجهزة سامسونج اللوحية، Galaxy Tab S8، نشرت الشركة الكورية، بعض الإعلانات الترويجية، للجهاز اللوحي، Galaxy Tab S8 Ultra، وذلك لتأكيد التصميم، وبعض المواصفات الرئيسية، التي تشير إلى، أن الجهاز، سيكون رائدا، حيث سيضم معالج، Snapdragon 8 Gen 1، وبطارية ضخمة، وسيدعم القلم المغناطيسي، S Pen، وسيدعم تركيب، شرائح اتصال 5G، كما أنه سيضم، مواصفات أخرى مميزة، سأعرضها عليكم الآن.



الجهاز اللوحي، Galaxy Tab S8 Ultra، سيصل بأبعاد، الارتفاع 326.4 ملم × العرض 280.6 ملم، وبسمك 5.5 ملم، وبوزن يبلغ، 728 جراما، ويعد خفيفا جدا، مقارنة بحجم الشاشة، وسعة البطارية، وسيصل كذلك، بشاشة Super AMOLED، بحجم 14.6 بوصة، وبدقة 2960×1848 بكسل، وبمعدل تحديث 120 هرتز، وبإطارات نحيفة جدا، تحتوي على نوتش، به ثقبان، من أجل الكاميرات الأمامية.



معالج التشغيل، يصل من فئة، Snapdragon 8 Gen 1، المصنوع بتكنولوجيا 4 نانومتر، والذاكرة الداخلية، تأتي بسعة، 256 أو 512 جيجا بايت، والذاكرة العشوائية، تأتي بسعة، 8 أو 12، أو 16 جيجا رام، بالإضافة إلى أن، Galaxy Tab S8 Ultra، سيعمل بنظام Android 12، وبواجهة مستخدم، One UI 4.

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هذا الجهاز اللوحي القادم، سيحتوي على، كاميراتين في الخلف، بدقة 13 ميجا بكسل، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 6 ميجا بكسل، للكاميرا فائقة الاتساع، والكاميرات الأمامية، والخلفية، ستدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، بمعدل 30، أو 60 إطارا، في الثانية، وعلاوة على ذلك، فإن Galaxy Tab S8 Ultra، سيضم بطارية، بسعة 11200 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع، بقوة 45 واط.وبخصوص، سعر الجهاز اللوحي، Galaxy Tab S8 Ultra، فلم يتم الكشف، عن أي شيء، يخص ذلك، وهذا يعني، أننا سنحتاج إلى، الانتظار حتى، يوم 9 فبراير، عندما يتم الإعلان، عن سلسلة هواتف، Galaxy S22، وسلسلة الأجهزة اللوحية، Galaxy Tab S8.