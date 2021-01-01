Meta تضيف تحسينات على الصور الرمزية ثلاثية الأبعاد في Facebook



Meta Meta

تستمر شركة Meta، في تقديم الإضافات، لتطبيقات التواصل الاجتماعي، الخاصة بها، حيث أعلنت اليوم، عن وصول، الصور الرمزية، ثلاثية الأبعاد، إلى منصة، Instagram، وقدمت العديد، من التحسينات، لهذه الصور، على Facebook، وMessenger، وأصبح بإمكان المستخدمين، تقديم أنفسهم، على هيئة، صور رمزية 3D، من خلال الملصقات، والمنشورات الإخبارية، وصور الملف الشخصي، على فيس بوك، أو إرسالها في رسالة، على ماسنجر، أو نشرها في قصص، إنستجرام.



ومن خلال هذه التحديثات، تحاول Meta، تحسين مظهر، الصور الرمزية، ثلاثية الأبعاد، من خلال، تعديل أشكال، معينة للوجه، لجعلها تبدو أكثر واقعية، وذلك وفقا لما نشره، مارك زوكربيرج، على ملفه الشخصي، في فيس بوك حيث قال، نعمل حاليا، على تحديث، أفاتار Meta، بالعديد من التعبيرات، والوجوه، ولون البشرة، بالإضافة إلى الكراسي المتحركة، والمعينات السمعية، وقال أيضا، إن الشركة، ستستمر في، إضافة المزيد، من العناصر إلى، محرر الصور الرمزية.



وبالإضافة إلى ذلك، فسيكون أمام المستخدم، خيار التغييرات المترابطة، الذي سيعمل تلقائيا، على إظهار أي تغييرات، يقوم بها المستخدمون، على الصورة الرمزية، الخاصة بهم، في Facebook، أو Messenger، على Instagram، والعكس صحيح، وخيار آخر، يتيح إنشاء صور رمزية مختلفة، لكل منصة، وتقول الشركة، إن الهدف من توفير، خيار التغييرات المترابطة، هو تسهيل نقل، الصورة الرمزية، الخاصة بالمستخدم، من مكان إلى آخر، وتخطط لمشاركة، المزيد من التحديثات، حول هذا في المستقبل.

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التحسينات الجديدة، من Meta، للصور الرمزية، ثلاثية الأبعاد، تصل في البداية، إلى المستخدمين، في الولايات المتحدة، وكندا، والمكسيك، وبعد ذلك، سيبدأ في الوصول، إلى المستخدمين، في جميع أنحاء العالم، ومن خلاله، سيتمكن المستخدمون، من استخدام صورهم الرمزية، في Quest وFacebook وInstagram وMessenger.