شاومي تخطط لإطلاق هاتف Xiaomi 12 mini بشاشة أقل من 6 بوصات

ظهر اليوم، تقرير جديد، يشير إلى أن، شركة شاومي، تستعد للإعلان عن، الهاتف Xiaomi 12 mini، مع شاشة صغيرة، ومواصفات جيدة للغاية، ولكنها أقل من، باقي هواتف، Xiaomi 12 الأخرى، حيث سيضم، شاشة صغيرة، ومعالجا أقل، مع دعم شبكات، الجيل الخامس 5G، وبطارية متقاربة، تدعم شحن سريع أقل، بالإضافة إلى أن، التصميم سيختلف تماما، عن الهواتف الأخرى، وخلال السطور القادمة، دعونا نستعرض، أبرز ما ورد، في التقرير.
هذا التقرير الجديد، يشير إلى أن، الهاتف Xiaomi 12 mini، سيضم شاشة OLED، بحجم أقل من، 6 بوصات، وبجودة FHD+، وبمعدل تحديث 120 هرتز، كما أنه، قد يضم معالجا، من فئة، Qualcomm Snapdragon 888 Plus، بدلا من معالج، Snapdragon 8 Gen 1، الموجود في هواتف، Xiaomi 12، التي وصلت في، نهاية العام الماضي 2021, وسيعمل بنظام، Android 12، وبواجهة مستخدم، MIUI 13.
الصور المدرجة، في هذا التقرير، تؤكد وصول، هاتف شاومي الجديد، مع 3 كاميرات، في الخلف، بمستشعر كاميرا رئيسي، بدقة 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.9، وسيدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 8K، بمعدل 24 إطارا في الثانية، بالإضافة إلى أن، Xiaomi 12 mini، قد يضم، كاميرا أمامية، بدقة 32 ميجا بكسل، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية.
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