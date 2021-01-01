الصور الرسمية للهاتف Nokia G21 تظهر قبل الإعلان الرسمي



Nokia G21 Nokia G21

في الفترة الماضية، ظهرت العديد من، التسريبات والشائعات، التي تكشف عن، مواصفات الهاتف Nokia G21، والآن ظهر، تسريب جديد، يكشف لنا عن، الصور الرسمية، لهذا الهاتف القادم، والتي تشير إلى، أنه سيصل، بتصميم خلفي، مختلف تماما، عن تصميم الهاتف الحالي، Nokia G20، وتصميم أمامي، مشابه نوعا ما، بالإضافة إلى أنه، سيتوفر للشراء، بألوان البني الداكن، والأخضر الداكن، والأخضر الفاتح، وفي هذا المقال، دعونا نستعرض، صور الهاتف Nokia G21.



الواجهة الأمامية، لهذا الهاتف القادم، من نوكيا، ستحتوي على ثقب، بشكل النوتش، في المنتصف، لاحتواء الكاميرا السيلفي، التي ستأتي بدقة، 13 ميجا بكسل، والتي ستدعم، تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، أما الواجهة الخلفية، فتحتوي على، 3 كاميرات خلفية، في أعلى اليسار، بجانب فلاش LED، والكاميرا الرئيسية، ستصل بدقة، 50 ميجا بكسل، وستدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل.



الهاتف Nokia G21، ظهر على، منصة اختبارات الأداء، Geekbench، بالمعالج Unisoc T606، المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر، وبذاكرة داخلية، بسعة 128 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، بسعة 4 جيجا رام، بالإضافة إلى أنه، سيعمل بنظام، Android 11، وبواجهة المستخدم، الأحدث من شركة HMD، المسؤولة عن إطلاق، هواتف نوكيا.

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وعلاوة على ذلك، فإن التسريبات السابقة، تشير إلى أن، الهاتف Nokia G21، سيضم شاشة، IPS LCD، بحجم 6.5 بوصة، وبدقة 1600×720 بكسل، وسيضم أيضا، بطارية ليثيوم بوليمر، بسعة 5000 ملي أمبير، ولم يتم الكشف، عن ما إذا كانت، ستدعم الشحن السريع، أم لا، ولكن سيتم شحنها، من خلال منفذ، USB Type?C 2.0، الجديد، كما أن التسريبات، تشير أيضا، إلى أن Nokia G21، سيدعم منفذ، سماعات الأذن 3.5 ملم، وسيدعم منفذا مخصصا، لاحتواء بطاقة التخزين الخارجية، لزيادة المساحة التخزينية.