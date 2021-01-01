تسريب صور ومواصفات الهاتف Galaxy A53 5G



Galaxy A53 5G Galaxy A53 5G

في ظل استعدادات، شركة سامسونج، للإعلان عن، سلسلة الهواتف الرائد، Galaxy S22، ظهر اليوم، تسريب جديد، للهاتف Galaxy A53 5G، يكشف عن، الصور والمواصفات، الرئيسية للهاتف، الذي سيتم، الإعلان عنه، في وقت لاحق، من هذا الشهر، حيث سيصل بتصميم، لا يختلف كثيرا، عن تصميم الهاتف، Galaxy A52، الذي وصل في، عام 2021 الماضي، ومواصفات أفضل، سأعرضها عليكم الآن.



مواصفات الهاتف Galaxy A53 5G، التي ظهرت، في التسريب، تتمثل في، شاشة AMOLED، بحجم 6.5 بوصة، وبجودة FHD+، وبمعدل تحديث 120 هرتز، وبثقب صغير، في المنتصف، من أجل كاميرا سيلفي، بدقة 32 ميجا بكسل، وستستمر Samsung، في تقديم واجهة خلفية، وإطارات مصنوعة، من البلاستيك، ومن المتوقع أن، تظل الأبعاد، مماثلة لتلك الموجودة، في Galaxy A52.



سيتم تشغيل، هذا الهاتف القادم، من سامسونج، بمعالج ثماني النواة، بسرعة 2.4 جيجا هرتز، من نوع، Exynos 1200، بجانب ذاكرة داخلية، بسعة 128جيجا بايت، وذاكرة عشوائية، بسعة 6، أو 8 جيجا رام، بالإضافة إلى أن، بطارية الهاتف، Samsung Galaxy A53 5G، ستصل بسعة، 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع، بقوة 25 واط.

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وعلاوة على ذلك، فإن هاتف، Galaxy A53 5G، سيضم 4 كاميرات، في الخلف، بمستشعر رئيسي، دقته 64 ميجا بكسل، ومستشعر فائق السرعة، بدقة 12 ميجا بكسل، بجانب مستشعر ماكرو، ومستشعر عمق، بدقة 5 ميجا بكسل، كما أن، جودة تصوير الفيديوهات، ستكون 4K، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، وذلك من خلال، الكاميرات الخلفية، والكاميرا الأمامية.ووفقا، لهذا التسريب أيضا، فإن سعر الهاتف Galaxy A53 5G، سيبدأ من، 525 دولارا أمريكيا، ولكن لم يتم، الكشف عن موعد، الإعلان الرسمي، الذي نتوقع أن، يكون في الفترة، ما بين شهري، فبراير، ومارس.