تسريب صور ومواصفات الهاتف Galaxy A53 5G

في ظل استعدادات، شركة سامسونج، للإعلان عن، سلسلة الهواتف الرائد، Galaxy S22، ظهر اليوم، تسريب جديد، للهاتف Galaxy A53 5G، يكشف عن، الصور والمواصفات، الرئيسية للهاتف، الذي سيتم، الإعلان عنه، في وقت لاحق، من هذا الشهر، حيث سيصل بتصميم، لا يختلف كثيرا، عن تصميم الهاتف، Galaxy A52، الذي وصل في، عام 2021 الماضي، ومواصفات أفضل، سأعرضها عليكم الآن.
مواصفات الهاتف Galaxy A53 5G، التي ظهرت، في التسريب، تتمثل في، شاشة AMOLED، بحجم 6.5 بوصة، وبجودة FHD+، وبمعدل تحديث 120 هرتز، وبثقب صغير، في المنتصف، من أجل كاميرا سيلفي، بدقة 32 ميجا بكسل، وستستمر Samsung، في تقديم واجهة خلفية، وإطارات مصنوعة، من البلاستيك، ومن المتوقع أن، تظل الأبعاد، مماثلة لتلك الموجودة، في Galaxy A52.
سيتم تشغيل، هذا الهاتف القادم، من سامسونج، بمعالج ثماني النواة، بسرعة 2.4 جيجا هرتز، من نوع، Exynos 1200، بجانب ذاكرة داخلية، بسعة 128جيجا بايت، وذاكرة عشوائية، بسعة 6، أو 8 جيجا رام، بالإضافة إلى أن، بطارية الهاتف، Samsung Galaxy A53 5G، ستصل بسعة، 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع، بقوة 25 واط.
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