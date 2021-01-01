موتورولا تزيح الستار رسميا عن هاتف Moto G Stylus 2022

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على غير المتوقع، أعلنت اليوم، شركة موتورولا، عن الجيل الثالث، من هواتف G Stylus، تحت مسمى، Moto G Stylus 2022، ويأتي مع مواصفات، أكثر تقدما، من طراز العام الماضي، حيث يضم، شاشة مثقوبة، بمعدل تحديث عال، ويضم أحد أفضل، المعالجات التي تدعم 4G، بالإضافة إلى أنه، يضم كاميرات، جيدة للغاية، ويدعم القلم المغناطيسي، وسعره رائع جدا، لذلك دعونا، نتعرف الآن على، سعر ومواصفات الهاتف Moto G Stylus 2022.



مواصفات هاتف موتو جي ستايلس 2022

يتوفر، هذا الهاتف الجديد، من موتورولا، بطلاء مقاوم للماء، وبشاشة IPS LCD، حجمها 6.8 بوصة، وجودتها FHD+، ومعدل تحديثها، يبلغ 90 هرتز، ويتوفر كذلك، مع 3 كاميرات خلفية، الكاميرا الرئيسية، تأتي بدقة 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.9، والكاميرا فائقة الاتساع، تأتي بدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، والكاميرا المسؤولة عن، استشعار معلومات العمق، تأتي بدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، والكاميرات الخلفية، تدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، وتدعم أيضا، خاصية التثبيت الإلكتروني، للصور بالدوران EIS، والهاتف يضم، كاميرا أمامية، بدقة 16 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2.



معالج تشغيل، الهاتف Moto G Stylus 2022، يأتي من فئة، MediaTek Helio G88، المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر، ومعالج الرسوميات، يأتي من فئة، Mali-G52 MC2، بجانب 128 جيجا بايت، من الذاكرة الداخلية، مع 6 جيجا رام، من الذاكرة العشوائية، والذاكرة الداخلية، قابلة للاتساع، من خلال، بطاقة microSD، التي يتم تركيبها، في منفذ مخصص، وبالإضافة إلى ذلك، فهذا الهاتف، يعمل بنظام، Android 11.

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تم تقديم هاتف، موتو جي ستايلس 2022، مع بطارية، بسعة 5000 ملي أمبير، بدلا من، 4000 ملي أمبير، الموجودة في Moto G Stylus 2021، ولكنها ما زالت، لا تدعم الشحن السريع، ولكن يتم شحنها، من خلال، المنفذ الحديث، USB Type?C 2.0، وعلاوة على ذلك، فإن المميزات الأخرى، تتثمل في، دعم القلم المغناطيسي، ودعم تركيب شريحة اتصال، Nano Sim، وكارت ميموري، في نفس الوقت، مع دعم، منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، ومكبرات الصوت.سعر الهاتف Moto G Stylus 2022الهاتف Moto G Stylus 2022، سيتوفر للشراء، بشكل رسمي، يوم 17 فبراير، بسعر يبلغ حوالي، 299 دولارا أمريكيا، وذلك للإصدار، الوحيد المتوفر، والذي يضم، 6 جيجا رام، مع 128 جيجا بايت.