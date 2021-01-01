خدمة قديمة من خرائط غوغل لا يعرفها كثيرون

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صورة الخبر: خرائط غوغل سهلة الاستخدام
خرائط غوغل سهلة الاستخدام

تزخر خرائط عملاق محركات بحث في الإنترنت "غوغل" بالخدمات، وبعضها مضى عليه سنوات كثيرة، لكن نسبة كبيرة من المستخدمين لا تعرفها.

وقال موقع "ذا فيرج" المتخصص في الشؤون التنقية إن هناك خدمة بسيطة في خرائط غوغل تقوم على التحكم بها بإصبع واحد.
وأضاف أن على المستخدم على النقر على الشاشة مرتين حتى يعطي الهاتف أمر التكبير على الخريطة.

وفي حال أراد المستخدم إعطاء أمر التصغير والكتبير معا وبسرعة أكبر، عليه أن يبقي إصبعه على الشاشة، بعد النقر مرتين، ثم عليه تمرير أصبعه للأعلى والأسفل للتكبير والتصغير.

وقال "ذا فيرج" إن هذه التقنية موجودة منذ سنوات طويلة، وجرى إطلاقها عمليا في عام 2013.

وأضاف أن المستخدم باستخدام هذه التقنية يودع اللحظة المحرجة ومحاولة استخدم إصبعين أو أكثر لتغيير المؤشر على الخريطة للتحقق من الاتجاهات عليها، وخاصة إن كان الشخص مسغولا بشيء آخر.

المصدر: سكاى نيوز عربية

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