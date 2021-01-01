

تويوتا تطور سيارة ذاتية القيادة للدرفت بناقل حركة يدوي تويوتا تطور سيارة ذاتية القيادة للدرفت بناقل حركة يدوي

كشف معهد أبحاث تويوتا عن نجاحهم في تطوير سيارة درفت ذاتية القيادة بناقل حركة يدوي.



السيارة هي نسخة من سوبرا معدلة بشكل كثيف ومزودة بالطبع بنظام قيادة ذاتية بالكامل. وتصور تويوتا السيارة على حلبة مغلقة مخصصة للاختبار فيما يبدو كنجاح حقيقي لتويوتا في تطوير أول سيارة بهذا المزيج من الخصائص.



في الواقع لا تنوي تويوتا إنتاج أي سيارة من هذا النوع للعملاء، بل تستهدف الحصول على بيانات تساعدها في تطوير القيادة الذاتية في الظروف القصوى والحالات غير المتوقعة على الطريق.