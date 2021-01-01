جنون الأسعار.. زيادات رسمية على رينو لوجان 2022

أعلنت شركة «EIM» الوكيل الرسمي، للعلامة التجارية رينو فى مصر، زيادات سعرية جديدة على أسعار السيارة رينو لوجان 2022 بمختلف فئاتها، تراوحت بين 6 إلى 9 آلاف جنيها.
أسعار رينو لوجان 2022
وجاء سعر الفئة الأولى من السيارة رينو لوجان 2022 بقيمة 195 ألف جنيه بدلاً من 188 ألف جنيه بزيادة 7 آلاف جنيه، أماالفئة الثانية فوصل سعرها إلى 215 ألف جنيه بدلاً من 209 آلاف جنيه، بزيادة قدرها 6 آلاف جنيها، وجاءت الفئة الثالثة بسعر225 ألف جنيه بدلاً من 216 ألف جنيه، بزيادة قدرها 9 آلاف جنيه.
ووصل سعر الفئة الرابعة من السيارة رينو لوجان 2022 إلى 235 ألف جنيه بدلاً من 226 ألف جنيه، بزيادة قدرها 9 آلافجنيه، فيما بلغت قيمة الفئة الخامسة 245 ألف جنيه بدلاً من 236 ألف جنيه بزيادة 9 آلاف جنيه، أما الفئة الأعلى من السيارةرينو لوجان وصل سعرها إلى 255 ألف جنيه بدلاً من 246 ألف جنيه بزيادة 9 آلاف جنيه.
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