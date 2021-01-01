جنون الأسعار.. زيادات رسمية على رينو لوجان 2022



رينو لوجان 2022 رينو لوجان 2022

أعلنت شركة «EIM» الوكيل الرسمي، للعلامة التجارية رينو فى مصر، زيادات سعرية جديدة على أسعار السيارة رينو لوجان 2022 بمختلف فئاتها، تراوحت بين 6 إلى 9 آلاف جنيها.



أسعار رينو لوجان 2022

وجاء سعر الفئة الأولى من السيارة رينو لوجان 2022 بقيمة 195 ألف جنيه بدلاً من 188 ألف جنيه بزيادة 7 آلاف جنيه، أماالفئة الثانية فوصل سعرها إلى 215 ألف جنيه بدلاً من 209 آلاف جنيه، بزيادة قدرها 6 آلاف جنيها، وجاءت الفئة الثالثة بسعر225 ألف جنيه بدلاً من 216 ألف جنيه، بزيادة قدرها 9 آلاف جنيه.



ووصل سعر الفئة الرابعة من السيارة رينو لوجان 2022 إلى 235 ألف جنيه بدلاً من 226 ألف جنيه، بزيادة قدرها 9 آلافجنيه، فيما بلغت قيمة الفئة الخامسة 245 ألف جنيه بدلاً من 236 ألف جنيه بزيادة 9 آلاف جنيه، أما الفئة الأعلى من السيارةرينو لوجان وصل سعرها إلى 255 ألف جنيه بدلاً من 246 ألف جنيه بزيادة 9 آلاف جنيه.

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مواصفات رينو لوجان 2022وتأتى رينو لوجان الفرنسية 2021 الجديدة بمحرك سعة 1.6 لتر 4 سلندر، بقوة 90 حصان، مع عزم دوران 128 نيوتن متر،ويمكن لها التسارع من السرعة الصفرية إلى 100 كيلو متر فى 12 ثوان فقط، ويمكن لها أن تصل لسرعتها القصوى فى 190 كيلو متر فى الساعة، مع ناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات، وتعمل بالدفع الأمامي.وتضم السيارة في الفئة الأولى مجموعة من المواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة، ومنها “الوسائد الهوائية، ونظامالفرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع اليكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESP”.وتحتوى على مجموعة من التجهيزات والكماليات ومن أبرزها “جنوط 15 بوصة، ومصابيح ضباب خلفية مع إضاءة نهاريةLED، وعجلة قيادة متعددة الأغراض، ومكيف هواء أتوماتيك، وزجاج كهربائي، وشاشة عرض البيانات عدادات 4.2 بوصة،مرايات جانبية كهربائية”.