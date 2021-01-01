وجود نقطة شحن للسيارة الكهربائية شرط جديد لرخص بناء المساكن في أوروبا

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شحن للسيارة الكهربائية

قال الدكتور مهندس سمير علي، خبير السيارات، إن أوروبا بدأ تفرض تدابير كثيرة لنشر ثقافة السيارات الكهربائية أبرزها اشتراط عمل نقاط لشحن السيارات الكهربائية في أي مبنى جديد.

وأضاف في تصريحات لبرنامج عربيتي على راديو مصر، إن أوروبا أيضا ألزمت المولات التجارية والأنشطة التي تجمع مواطنيها بعمل نقاط لشحن السيارات الكهربائية أثناء عملية التسوق والدفع بالفيزا.

وأشار إلى أن دول أخرى تفكر خارج الصندوق، مثل إيطاليا التي تجري تجارب حاليا لعمل حارة خاصة لشحن السيارات خلال سيرها دون توقف وحساب قائد السيارة أونلاين.

وتابع أن الصين أيضا تجرب خدمة حاليا لتبديل البطارية، حيث تقف السيارة ويقوم فريق متخصص باستبدال البطارية الفارغة بأخرى مشحونة لحل مشكلة انتظار الشحن.

المصدر: الاهرام أوتو

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