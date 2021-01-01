ببساطة.. كيف تختار السيارة المناسبة لك؟

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كيف تختار السيارة

قال الدكتور مهندس سمير علي، خبير السيارات إن الغاز الطبيعي أرخص كوقود للسيارات بنحو 60% من البنزين لافتا إلى أن الغاز أفضل للموتور من البنزين.

وأضاف في تصريحات لبرنامج عربيتي على راديو مصر، إن البنزين يترك ترسبات في الصمامات بعكس الغاز الطبيعي، كما أن الغاز يوازي 120 أوكتين.

وقال إن الغاز متاح في مصر وبسعر رخيص، لافتا إلى أن السيارات النقل لاتواجه مشكلة حجم الاسطوانة الكبير مثل الملاكي وبالتالي فإن الغاز هو الأفضل لها.

وأشار إلى أن الطريقة المثالية لأختيار أي سيارة هي عمل دراسة جدوى لتشغيلها لافتا إلى أنه في حال زاد سداد ثمن السيارة عن 3 سنوات فلا يفضل شرائها لأنها ستكون عبء.

وأشار إلى أنه عند دراسة الجدوى أسأل نفسك ماذا أريد من السيارة، وما هو الحد الأدنى من الإمكانيات التي لا يمكن الاستغناء عنها، وبعدها ستحصر خياراتك في مجموعة بسيطة حسب الميزانية التي وضعتها للشراء.

وتابع: السيارات الكهربائية أغلى ثمنا لكنها أرخص في تكلفة التشغيل من السيارات التقليدية لأنها لا تحتاج إلى صيانات كبيرة.

وأشار إلى وجود نقاط شحن مثلا قرب البيت أو العمل يمكن أن يحسم قرارك بشراء سيارة كهربائية، أما إن كانت معظم تنقلاتك في مسافات بعيدة أو سفر فيفضل الانتظار حتى اكتمال شبكة نقاط الشحن.

المصدر: الاهرام أوتو

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