السيارة الأكثر طلبا لذوي الهمم.. 7 آلاف جنيه فقط جمارك كيا سيراتو 2017



سياره كيا سيراتو موديل 2017 سياره كيا سيراتو موديل 2017

قال أسامة سامي الخبير الجمركي إن الرسوم الجمركية المقدر على سيارة كيا سيراتو موديل 2017 تبلغ نحو 7 آلاف جنيه.



وذلك لأنها تورد لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة، ولذلك يتم دفع 3 ? فقط رسم التنمية ومعفاة تمام من الرسوم الجمركية علما بأن السعة اللتريه بها 1600 بشرط أن يكون صاحب السيارة المفرج عنها حامل للبطاقه الذكية ولديه خطاب من القومسيون الطبي يفيد أنه يستحق الإعفاء من الرسوم الجمركية وبمجرد تقديم هذه المستندات يتم الإفراج عن السياره ينتمي طراز «كيا جراند سيراتو» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك 1600 سي سي، ينتج 130 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 192 نيوتن /متر، متصل بناقل سداسي السرعات “أوتوماتيك”.



ووفقًا للبيانات الصادرة عن «كيا»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 12 ثانية تقدم سيارات «كيا جراند سيراتو» موديل 2022 الفئة الأولى ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة ومنها «ونظام الفرامل المانعة للانغلاق، و توزيع الكتروني للفرامل، مانع تشغيل المحرك».

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ودعمت ببعض التجهيزات والكماليات ومن أبرزها «جنوط 15 بوصة، ومكيف هواء، وزجاج كهربائي، ومرايات كهربائية، وعجل قيادة متعددة المهام، و مسند يد أمامي، وخاصة التحكم في مستوى مقعد السائق، وكما زودت بنظام ترفيهي مكون من “راديو، مدخل USB – مخرج AUX، وبلوتوث يتم التحكم من خلال عجلة القيادة، وغيرها». تقدم طرازات «جراند سيراتو» الفئة الرابعة بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «حساسات ركن خلفية، وفتحة سقف كهرباء، وغيرها».ودعمت الفئة الخامسة على كافة التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، علاوة على ذلك بعض الكماليات الأخرى ومنها «برنامج التوازن عند المرتفعات، والثبات الإلكتروني، ومصابيح أمامية وخلفية LED، مفتاح ذكي – زر تشغيل/ إيقاف المحرك، وخاصية تشغيل المحرك عن بعد من خلال الريموت، وعجلة القيادة وناقل الحركة مكسو من الجلد، مسند يد خلفي، وغيرها».