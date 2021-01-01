السيارة الأكثر طلبا لذوي الهمم.. 7 آلاف جنيه فقط جمارك كيا سيراتو 2017

قال أسامة سامي الخبير الجمركي إن الرسوم الجمركية المقدر على سيارة كيا سيراتو موديل 2017 تبلغ نحو 7 آلاف جنيه.
وذلك لأنها تورد لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة، ولذلك يتم دفع 3 ? فقط رسم التنمية ومعفاة تمام من الرسوم الجمركية علما بأن السعة اللتريه بها 1600 بشرط أن يكون صاحب السيارة المفرج عنها حامل للبطاقه الذكية ولديه خطاب من القومسيون الطبي يفيد أنه يستحق الإعفاء من الرسوم الجمركية وبمجرد تقديم هذه المستندات يتم الإفراج عن السياره ينتمي طراز «كيا جراند سيراتو» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك 1600 سي سي، ينتج 130 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 192 نيوتن /متر، متصل بناقل سداسي السرعات “أوتوماتيك”.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن «كيا»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 12 ثانية تقدم سيارات «كيا جراند سيراتو» موديل 2022 الفئة الأولى ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة ومنها «ونظام الفرامل المانعة للانغلاق، و توزيع الكتروني للفرامل، مانع تشغيل المحرك».
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