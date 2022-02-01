ارتفاع سعر الذهب اليوم فى مصر.. وانتظار بيان مهم



أسعار الذهب أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، ارتفاعا بمقدار جنيه، متأثرا بالزيادة في تعاملات البورصة العالمية عند مستوى 1810 دولارات للأوقية، وينتظر الذهب بيانات التوظيف الحاسمة اليوم ليحدد اتجاهاته.



وشهدت حركة السوق المحلية حالة من الركود نتيجة عدم الاستقرار التي يشهدها سعر الذهب عالميًا.



أسعار الذهب اليوم في مصر:

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 528 جنيهًا.

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 678 جنيهًا.

كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 792 جنيهًا.

فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 903 جنيهات.

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أسعار سبائك الذهب اليوم:سجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 3960 جنيها.وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 7910 جنيهات.كما سجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 15820 جنيها.سعر الجنيه الذهب:سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو6370 جنيهًا.يُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعيه الذهب، وتختلف من منتج لآخر.مواصفات الذهب:يتنوع الذهب على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%.الذهب القديم:لا صحة لما أثير ببعض المواقع الإخبارية، وتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن توقف عمليات بيع وشراء المشغولات الذهبية التي تم دمغها بالطرق التقليدية "القلم" مع سعي وزارة التموين استبدالها بالدمغة بالليزر وذلك " تماشيا مع تطورات العصر".مؤشرات البورصة:تتحرك مؤشرات البورصة بين لونين هما: الأخضر ويعني الارتفاع والمؤشر الأحمر يعني الهبوط.سعر الذهب اليوم عالميا:ارتفع الذهب صباح يوم الجمعة في آسيا وهو يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية. أعطى ضعف الدولار، إلى جانب المخاوف المستمرة بشأن التضخم المرتفع، والتوترات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن أوكرانيا، المعدن الأصفر الذي يعتبر ملاذًا آمنًا دفعة قوية.