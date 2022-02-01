قفزة تاريخية للصادرات.. 45 مليار دولار "سلعية وبترولية" لأول مرة



صادرات صادرات

قفزت الصادرات المصرية في 2021 لتسجل مستويات قياسية بـ 45.2 مليار دولار بحسب تصريحات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وهو إجمالي الصادرات السلعية والبترولية معاً، وهنا قد يحاول البعض فهم أسباب هذا الصعود الكبير في الصادرات المصرية، وهو ما سنحاول الإجابة عليه خلال السطور التالية.



-إجمالى الصادرات المصرية بلغت 45.2 مليار دولار.



-أعلى رقم حققته الصادرات في تاريخها



مصر تشجيع القطاعات الصناعية والإنتاجية للوصول لـ 100 مليار دولار.



الصادرات المصرية غير البترولية وصلت لأول مرة إلى 32.1 مليار دولار.



الصادرات السلعية ترتفع 26 % خلال 2021.



الاتحاد الأوروبي يستقبل منتجات مصرية بـ 9.2 مليار دولار.



الصادرات البترولية "النفط والغاز والبتروكيماويات" تقفز 84.28% لتصل إلى 12.9 مليار دولار 2021.



يشار إلي أن الصادرات المصرية تنقسم إلى صادرات سلعية وصناعية والصادرات البترولية، وتستهدف مصر تحقيق 100 مليار دولار خلال السنوات القادمة عبر فتح الأسواق الجديدة وتعميق التصنيع المحلي.