البورصة المصرية تخسر 2 مليار جنيه في ختام تعاملات الخميس



البورصة المصرية - ارشيفية البورصة المصرية - ارشيفية

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بشكل جماعي، في ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس 3 فبراير 2022، كما خسر رأس المال السوقي نحو 1.992 مليار جنيه ليغلق عند 749.914 مليار جنيه.



وهبط مؤشر «إيجي إكس 30» بنحو 0.46% ليغلق عند مستوى 11638 نقطة، بينما انخفض «إيجي إكس 50» بنحو 0.26% ليغلق عند مستوى 2041 نقطة، فيما نزل «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنحو 0.44% ليغلق عند مستوى 13853 نقطة، كما هبط «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنحو 0.48% ليغلق عند مستوى 4593 نقطة.



وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنحو 0.05% ليغلق عند مستوى 2163 نقطة، كما نزل «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنحو 0.18% ليغلق عند مستوى 3193 نقطة.

